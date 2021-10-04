«الكرة السعودية» موعد مع «أكتوبر الحاسم»



فيصل النقبي (دبي)



تدخل الكرة السعودية منعطفاً مهماً في أكتوبر الحالي، على صعيد المنتخب التي تنتظره مواجهتين من «العيار الثقيل»، في تصفيات المونديال، والأندية في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

ويخوض «الأخضر» مواجهة اليابان، يوم الخميس المقبل، وهدفه الوصول إلى «النقطة التاسعة» والبقاء في صدارة المجموعة الثانية، وبعد ذلك لقاء الصين يوم 12 أكتوبر، والذي يعتبر بمثابة «الإشارة الخضراء» لاقتراب منتخب السعودية من نهائيات كأس العالم.

ويدرك الفرنسي رينارد ومعه لاعبو «الأخضر» أهمية هذه المرحلة الصعبة، ومطالبات الجماهير لهم بالوصول إلى «النقطة 12»، خاصة بعد البداية الجيدة بالفوز على فيتنام وعُمان، من دون خسارة لأي نقاط، حيث يحتل «الأخضر» المركز الثاني خلف أستراليا بفارق الأهداف.

وعلى صعيد الأندية، يخوض النصر والهلال اختبارات صعبة على صعيد دوري الأبطال، وتحديداً في مباريات دور الثمانية، ويواجه النصر شقيقه الوحدة الإماراتي في لقاء مهم للفريقين، بينما يلعب الهلال مع بيروزي الإيراني.

وفي حال صعود النصر والهلال إلى نصف النهائي فإن الكرة السعودية تصبح على موعد مع «كلاسيكو» تاريخي وضمان بطاقة النهائي، وبالتالي مضاعفة حظوظها في حصد اللقب القاري».