45 مباراة في دورة أكاديميات أندية دبي



دبي (الاتحاد)

تتواصل النسخة العاشرة من دورة أكاديميات أندية دبي لكرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتشهد منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حتى 16 أكتوبر الجاري.

ويشارك في الدورة 500 لاعب يمثلون 19 فريقاً من شركات كرة القدم في 4 أندية مختلفة من أندية دبي، وهي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وتخوض 45 مباراة، ضمن 5 فئات عمرية هي 13 سنة ويستضيف منافساتها الوصل، و14 سنة في النصر، وتقام فئتا 15 و16 سنة في شباب الأهلي، كما يشرف على البطولة حكام معتمدين من اتحاد كرة القدم.

وفي فئة 15 سنة، يلتقي في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء النصر مع الوصل، وحتا مع شباب الأهلي ضمن الأسبوع الخامس، وفي فئة 13 سنة، يلتقي في الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة، النصر مع فريق حتا في المجموعة الأولى ضمن الأسبوع السابع، والنصر «ب» مع حتا «ب» في المجموعة الثانية، كما يلتقي يوم السبت شباب الأهلي مع الوصل في المجموعة الأولى، وشباب الأهلي «ب» مع الوصل «ب» في المجموعة الثانية.

وحقق شباب الأهلي الصدارة في فئة 14 سنة بعد فوزه في ثلاث مباريات حاصداً 9 نقاط كاملة ومحققاً المركز الأول في هذه الفئة التي اختتمت 30 سبتمبر الماضي، وفي فئة 16 سنة حصد الوصل «6 نقاط»، ونال يوسف أمودين «الوصل» لقب الهداف وله 6 أهداف.

وتتضمن البطولة مسابقة الضربات الترجيحية التي تقام بعد نهاية كل مباراة بين كافة الفرق، وتهدف إلى تدريب اللاعبين على إتقان الضربات الترجيحية والتعرف على إمكانيات كل لاعب أو حارس مرمى.

وتعد الدورة أفضل إعداد للاعبين الناشئين في أندية دبي للموسم الرياضي الجديد، حيث تأتي بهدف منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم، لخوض منافسات الموسم الرياضي، وبما يساعدها على تحقيق طموحاتها في تطوير مواهبها الرياضية، وذلك من خلال تكثيف المنافسات وإتاحة فرص اللقاء والاحتكاك مع مختلف المستويات في كافة الفئات العمرية، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من الدورة لإيجاد مواضع التحسين وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.