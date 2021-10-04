«الشارقة الرياضي» يحتفي بالقايد على «السجادة الحمراء»

الشارقة (الاتحاد)

احتفى مجلس الشارقة الرياضي بالبطل الأولمبي محمد القايد الحمادي، وأقام له حفل استقبال توفرت له كل أسباب النجاح، حيث استقبله عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس من بوابة الدخول على السجادة الحمراء، واصطف مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون جميعاً على الجانبين وهم يصفقون له ترحيباً وتكريماً لتحقيقه الميداليتين الفضية والبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وتم خلال الحفل تقديم هدية تذكارية للبطل، كما التقطت العديد من الصور تخليداً للمناسبة، وفي نهاية الحفل أعرب البطل الأولمبي عن تقديره وامتنانه للمجلس، مؤكداً أن إنجازه ما كان ليتحقق لولا رعاية المجلس له.

وقال عيسى هلال الحزامي في كلمته خلال الحفل: المجلس حريص على تكريم كل الأبطال الذين يمثلون الدولة والإمارة تمثيلاً مشرفاً، وبطلنا محمد القايد ضرب المثل في التضحية والالتزام والعزيمة والإصرار، ورفع علم الدولة مرتين في أرفع وأهم محفل رياضي على مستوى العالم بدورة الألعاب الأولمبية، التي لا يشارك فيها إلا نخبة الرياضيين في العالم، وما كان هذا الإنجاز ليتحقق لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «نصير المعاقين» ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: لقد كان بطلنا القايد على الموعد ونجح في كتابة التاريخ بإنجازه المزدوج، وقدم نموذجاً يحتذى به في التفاني والولاء لكل من يريد الوصول إلى منصات التتويج، وكان لزاماً على المجلس أن يحتفي به وبإنجازه الذي اقتضى منه البقاء خارج الدولة سبعة شهور كاملة في معسكر الإعداد، ونحن فخورون بكونه من أبناء الشارقة ومن موظفي المجلس الجديرين بالاهتمام والرعاية.

وأعرب البطل العالمي والأولمبي محمد القايد عن شكره وامتنانه للمجلس ورئيسه على حفاوة الاستقبال ولفتة التكريم، قائلاً: إن هدفه منذ اللحظة الأولى كان رفع علم الدولة وتشريفها في هذا المحفل العالمي، ورد الدين لصاحب السمو حاكم الشارقة بشكل خاص، والمجلس الرياضي الذي رعاه طول الفترة الماضية، ونادي الثقة للمعاقين الذي تربى في أحضانه، ووعد بمواصلة العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن محمد القايد الحمادي أحرز الميدالية الفضية في سباق 800 م، والميدالية البرونزية في سباق 100م بالكراسي المتحركة في طوكيو 2020، وهو بذلك رفع رصيده الشخصي إلى خمس ميداليات، حيث إنه حقق من قبل فضية وبرونزية في دورة لندن 2012، وذهبية في دورة ريو دي جانيرو 2016.