فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «بوانيش غنتوت»

مصطفى الديب (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق غنتوت للبوانيش الشراعية السبت المقبل على كورنيش العاصمة، وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للسباق، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة السباقات والأحداث التي ينظمها.

ويعد سباق غنتوت هاماً للغاية، لاسيما وأنه الجولة الرابعة والأخيرة لفئة البوانيش، وسوف يتم تحديد بطل الموسم بعدها، ويتنافس على لقب بطل الموسم كل من عاصفة الحزم لعبدالله مروان المرزوقي الذي يمتلك في رصيده 85 نقطة، فيما يأتي ثانياً في الترتيب العام النهام لأحمد مانع الشامسي برصيد 81 نقطة، وينافسهما ثالثاً حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الذي يمتلك في رصيده 78 نقطة، وبعدها يحل الميسم لثاني محمد ثاني الرميثي برصيد 75 نقطة، ويحل خامساً في ترتيب الخمسة المتنافسين على اللقب الرقم 1 برصيد 74 نقطة.

وسوف يتم إغلاق باب التسجيل للسباق ظهر بعد غد، ومن المتوقع أن يشهد السباق الختامي إقبالاً كبيراً على المشاركة، لاسيما وأن هذه الفئة تعنى بالشباب الصغير الذي يريد الإعلان عن نفسه في السباق الختامي لموسم 2021.