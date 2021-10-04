«دبي مونلايت كلاسيك» تجذب ألمع لاعبات الجولف في العالم

دبي (الاتحاد)

تستعد نخبة من ألمع نجمات رياضة الجولف النسائية للمشاركة في الدورة الـ 15 من بطولة دبي مونلايت كلاسيك، أول بطولة جولف ليلية تقام في إطار الجولة الآوروبية للسيدات، وتستضيفها شركة الإمارات العالمية للألومنيوم.

وتشهد البطولة مشاركة الشقيقتين والنجمتين التايلنديتين آريا وموريا جوتانوجارن ومواطنتهما أتايا ثيتيكول، بالإضافة إلى كاتريونا ماثيو الفائزة بكأس سوليهام، وأسطورة الجولف الشهيرة لورا ديفيز.

وتشغل آريا، المصنّفة سابقاً في المرتبة الأولى عالمياً، وشقيقتها موريا حالياً المرتبتين 23 و34 عالمياً وفق تصنيف رولكس العالمي لجولف السيدات. وتتوجه اللاعبتان إلى ملعب فالدو في نادي الإمارات للجولف للمشاركة في البطولة التي تقام بين يومي 27-29 أكتوبر المقبل إلى جانب ثيتيكول، المصنّفة 28 عالمياً والفائزة ببطولتين ضمن الجولة الأوروبية للسيدات 2021، والبطلة الاسكتلندية ماثيو الفائزة بست بطولات للجولة الأوروبية، وديفيز الفائزة بأربع بطولات عالمية كبرى.

وتعود بطولة دبي مونلايت كلاسيك 2021 لتتيح الفرصة لعشاق اللعبة لحضور فعاليات البطولة مجاناً، وبشكل مباشر على أرض الملعب وخارجه يومي الخميس والجمعة الموافقين الـ28 و29 من اكتوبر، بعد إقامة نسخة عام2020 خلف الأبواب في ظل تطبيق جميع إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد-19.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة: «تُعد بطولة دبي مونلايت كلاسيك واحدة من أكثر الفعاليات المرتقبة والشاملة على أجندة الفعاليات الاجتماعية والرياضية في دبي. ونتطلع لاستقبال عشاق اللعبة خلال يومي الخميس والجمعة في أجواء احتفالية ورياضية رفيعة المستوى، ضمن موقع يمتاز بإطلالته المذهلة على مرسى دبي».

بدورها، قالت لورا ديفيز، الفائزة سبع مرات ببطولة أوردر أوف ميريت، وبطلة رابطة لاعبات الجولف المحترفات 20 مرة: «تسرني العودة مجدداً إلى دبي، وتحديداً إلى ملعب فالدو الذي يمثل وجهةً مفضلة لجميع لاعبات الجولف، إذ تمتاز الإمارة بطقسٍ وأجواء مثالية للعب الجولف. كما توفر البطولة مزيداً من الجاذبية بالنسبة لجمهور اللعبة الجديد، خاصة أنها أول بطولة جولف ليلية تلعب في إطار الجولة الأوروبية للسيدات».