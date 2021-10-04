ويجنز.. «رخصة اللقاح»



سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قال ستيف كيرمدرب جولدن ستايت ووريرز، إن الجناح الكندي أندرو ويجنز تلقى تطعيماً ضد فيروس «كوفيد-19»، وسيكون قادراً على خوض المباريات البيتية للفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم المقبل.

وكانت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين رفضت أواخر الشهر الماضي طلباً من ويجنز للحصول على إعفاء ديني من لقاح فيروس كوفيد-19، وبالتالي كان ممنوعاً من خوض المباريات البيتية لفريقه في الموسم المقبل.

وأوضحت الرابطة في بيان أن رفض ويجنز تلقي اللقاح ينتهك قواعد إدارة الصحة في مدينة سان فرانسيسكو، والذي يفرض تلقيح جميع الأشخاص فوق 12 عاماً المتواجدين في أحداث مغلقة كبرى.

وقال كير في ختام حصة تدريبية «تلقى أندرو اللقاح»، مضيفا «أخبرني للتو أنه كان يريد إبلاغي بذلك، انتهى الأمر ولن أجيب بعد الآن على أسئلة حول هذا الموضوع».

وتفرض اللوائح الصحية في نيويورك أيضاً التزاماً بتلقيح الرياضيين وهذا يتعلق بلاعبي نيويورك نيكس وبروكلين نتس.

ويرفض نجم نتس كايري إيرفينج حتى الآن التعليق على إمكانية تلقيه اللقاح، وبالتالي فهو لن يكون بإمكانه خوض المباريات البيتية لفريقه بدون تلقيح.

وتلقى نحو 90 % من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين لقاح «كوفيد-19»، لكن البعض رفض الإفصاح عما إذا كانوا تلقوا اللقاح من عدمه.

وأوضح كير أن جميع لاعبيه قد تم تطعيمهم الآن، مشيراً إلى أن وينجز بإمكانه خوض مباراة ضد بورتلاند ترايل بلايزرز استعداداً للموسم الجديد.

ويخوض ووريرز مباراته الأولى في الدوري ضد لوس أنجلوس كليبرز في 21 أكتوبر المقبل.