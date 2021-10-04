«الحيوانات» لا تنفصل عن تاريخ الأندية العالمية!



مراد المصري (دبي)



بمناسبة اليوم العالمي للحيوان الذي يُحتفل به في 4 أكتوبر سنوياً، نسترجع معاً شريط أبرز الأندية العالمية التي ارتبطت بالحيوانات على مدار تاريخها، حتى أصبحت عنصراً لا يمكن فصلها عنه حتى الآن.

«الذئاب» هم أكثر من مجرد لقب يُطلق على روما الإيطالي، حيث إن «الذئاب» موجودة في شعار النادي، وهم جزء من تاريخ العاصمة الإيطالية بأكملها.

«الخفافيش» علامة مميزة لنادي فالنسيا الإسباني، لكنه ليس الوحيد الذي يملك «الخفاش» على شعاره في إسبانيا، حيث يوجد جاره في المدينة ليفانتي أيضاً، وللمفارقة يتم إطلاق لقب فريق «الضفادع»!.

إسبانيول الذي تسبب بالخسارة الأول لريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني، هو فريق «الببغاوات»، لأن ملعبه الأول عند تأسيسه كان محاطاً بالكثير من الأشجار التي يسكنها طائر الببغاء.

تتواجد الحيوانات في شعارات العديد من الأندية الإنجليزية مثل الثعلب في ليستر سيتي والأسد في تشيلسي والديك في توتنهام والنورس في برايتون والنسر في كريستال بالاس.

أتلتيكو مدريد يوجد في شعار «دب» يحاول الوصول إلى شجرة فراولة ويرجع هذا للقرن الثالث عشر عندما اشتهرت مدينة مدريد بكثرة الدببة وأشجار الفراولة.

النسر يتواجد في شعار في لاتسيو، ولكن الفريق الإيطالي أخذ الأمر لمنحنى آخر بتواجد نسر حقيقي في ملعبه خلال خوض المباريات.

كولن الألماني أيضاً كان يتواجد في ملعبه خلال المباريات «ماعز» مستوحاة من شعاره الذي يحمل هذه الصورة.

الكثير من الأندية تمتلك كنية تشبيه بالحيوانات من أشهرها يوفنتوس «الحمار الوحشي» وإنتر ميلان «الأفاعي» واتحاد جدة «النمور» وغيرها الكثير.