24 موهبة تعانق ذهب بطولة الإمارات للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

توج 24 لاعباً ولاعبة بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 29 نادي على مستوى الدولة، واستضافتها قاعة ( دووم ) بأكاديمية نادي الوصل في دبي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وشهدت البطولة إثارة وندية بعد أن سخرت الاتحاد بالتعاون مع إدارة نادي الوصل كافة متطلبات النجاح لها، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز الواعد علي عماوي بذهبية وزن تحت 40 كجم لفئة تحت 13 سنة، وزايد هربوك بذهبية وزن تحت 44 كجم، وبشار صوالحة بوزن تحت 48 كجم، وبلال رشاد بوزن تحت 52 كجم، وفي وزن تحت 56 كجم فاز بالميدالية الذهبية جاسر الصوالحة.

وفي فئة الشابات لوزن تحت 44 كجم فازت بالمركز الأول الذهبي هانيا أحمد، وفي فئة الناشئين تحت 15 سنة فاز بالمركز الأول لوزن تحت 48 كجم عبد الله الشحي، وفي وزن تحت 52 كجم توج بالذهبية رشاب رافيش، وفي وزن تحت 67 كجم فاز أسعد طوقان، وفي وزن تحت 63 جاجار ميرزا، وفي وزن تحت 57 علي زيد.

وعلى مستوى البنات لوزن 48 كجم فازت اللاعبة كيزيا آن بالذهبية، وفي وزن تحت 54 كجم لفئة 17 سنة فاز بالمركز الأول الخان عبد الرشيدوف، وفي وزن تحت 63 كجم تامر ناكاش، وفي وزن تحت 75 فاز رافي سالحاب، وتحت 71 كجم تيم سلام، وتحت 57 كجم أحرز المركز الأول محمد جفله، وفي وزن تحت 67 محمد عمار، وتحت 60 كجم يوسف محمد روبي.

وفي فئة البنات لوزن تحت 48 كجم فازت هلا عبدالكريم، وفي وزن تحت 71 ناشئين فاز ذياب عبد السلام، وفي وزن 75 كجم زيد خويلدي وفي وزن 75 بفئة 13 سنة سند حسونة وتحت 70 كجم يوسف كارذكوتي.

وفي ختام منافسات البطولة قام طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة رفقه فهد العبدولي مدير الأنشطة بالاتحاد بتتويج الفائزين الأوائل. وحرص طارق المهيري على تهنئة الفائزين ناقلاً لهم تحيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي «للمواي تاي» نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مشيدا بالمستويات المتقدمة التي أفرزتها البطولة، مؤملاً أن تكون هذه النتائج قاعدة انطلاق قوية لانضمام العديد من اللاعبين الصاعدين للمنتخبات الوطنية لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية القادمة.

من جانب آخر قال عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام، اللجنة حرصت على عقد دورة تنشيطية وتعريفية للحكام، سبقت البطولة بمشاركة العديد من الحكام الذين ساهموا في إدارة منافسات البطولة والإشراف عليها بنجاح تام.