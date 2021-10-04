الوحدة يغادر إلى الرياض 13 أكتوبر



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يغادر الوحدة إلى الرياض بـ «طائرة خاصة»، يوم 13 من أكتوبر الحالي، للقاء النصر السعودي بعدها بثلاثة أيام في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، واستأنف «العنابي» تحضيراته استعداداً للقاء خورفكان بملعبه يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور الأول لكأس المحترفين.

ويعود إلى «العنابي» في لقاء «الأبطال»، الكوري الجنوبي لي ميونج، بعد استبعاده من القائمة المحلية لحساب البرتغالي فابيو مارتنيز آخر صفقات «أصحاب السعادة» من الأجانب، والذي بدوره لن يشارك في دوري الأبطال، لعدم قيده في قائمة البطولة، قبل الموعد المحدد، ليكون بذلك أجانب «العنابي» أمام النصر، بجانب لي ميونج، هم السوري عمر خربين، والبرازيلي جواو بيدرو، والإسباني خوسيه أنخيل، بجانب بقية عناصر الفريق من اللاعبين المواطنين.

يذكر أن المباراة هي الثالثة بين الوحدة ومضيفه السعودي في دوري الأبطال، حيث سبق لهما أن التقيا في دور الـ16 من «نسخة 2019»، وتعادلا في الرياض، بينما خسر «العنابي» 2- 3 في أبوظبي.

ويطمح الوحدة في مواصلة مشواره الناجح في البطولة، بعد أن استطاع أن يعبر مرحلة المجموعات، بأعلى رصيد نقاط في تاريخه «13 نقطة»، وأن يكرر ما فعله عام 2007، عندما بلغ نصف النهائي على حساب الهلال السعودي «الند» التقليدي للنصر.