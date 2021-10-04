«سادسة أدنوك» تتحدث «بالعربي»



دبي (الاتحاد)



لم يخيب التونسي فراس بالعربي، نجم عجمان الجديد، آمال الخبراء والجماهير وإدارة ناديه، الذين راهنوا على تألقه مع «البركان»، وأثبت أنه حقاً «فرس الرهان»، بعدما قاد «البركان» إلى الفوز الأول على الشارقة في آخر 8 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري منذ عام 2012.

سجل بالعربي الهدف الوحيد، في ختام مباريات الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وعطفاً على مواصلته الأداء في المستوى العالي، كان من المنطقي أن يحصد بالعربي كأس استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» للجولة السادسة، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم، بعد نيله الجائزة نفسها في جولة افتتاح الدوري.

وصوت لمصلحة بالعربي «16 من 20» خبيراً إعلامياً ورياضياً في الاستفتاء بنسبة 32%، بالإضافة إلى 10% من ترشيحات جمهور المنصة، ليتواجد اللاعب في طليعة الاستفتاء بنسبة إجمالية 42%.

ويقود المثلث الهجومي الموهوب، بالعربي ولياندرو ومينا، عجمان هذا الموسم، إلى أفضل بداية في تاريخه في «المحترفين»، ليجمع «البرتقالي» 11 من أصل 18 نقطة، جعلته يقف على باب المربع الذهبي، بالتساوي مع شباب الأهلي، في المركز الرابع.

وذهبت جائزة القفاز الذهبي إلى محمد الشامسي حارس الوحدة بنسبة 28%، بعد الأداء المتميز في «ديربي أبوظبي»، حيث أسهم الشامسي بتصدياته وثباته الانفعالي في عودة «أصحاب السعادة» من «دار الزين»، بتعادل في اللحظات الأخيرة بطعم الفوز أمام العين.

بينما فازت صافرة الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق بجائزة الأفضل في الجولة بنسبة 66%، بفضل نجاحه في إدارة مباراة عجمان والشارقة.

ويذكر أن حصاد الاستفتاء لنجوم الجولة الخامسة جاء فيه علي مدن «العروبة» وعلي خصيف «الجزيرة» ومحمد الهرمودي حكم مباراة بني ياس وعجمان.

وتعتمد آلية التصويت في استفتاء جوائز الشبكة بتقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور شبكة «سبورت فور أوول» الرياضية.