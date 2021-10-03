«الأولمبي» يواجه لبنان في «غرب آسيا»

الدمام (الاتحاد)

يستهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم، مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية بمواجهة لبنان، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في السعودية، وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً فلسطين والعراق.

واختتم منتخبنا تحضيراته للمواجهة، بأداء مرانه الأساسي تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد جمال بوهندي مدير المنتخب أن التدريبات متميزة، من حيث الحماس والتنافس، حيث حرص اللاعبون على تنفيذ واجباتهم في أحسن صورة.