الظفرة والجزيرة ودياً الخميس

أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي الظفرة والجزيرة في مباراة ودية الخميس المقبل، خلال فترة التوقف الحالي، وهي الأولى تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب «الفارس» الجديد، وتشهد مشاركة النيجيري إيزيكيل المعار من «فخر أبوظبي»، بجانب تجهيز عدد من العناصر خلال التجربة، ومن بينهم سلطان الغافري، وسهيل المنصوري الذي تم تجديد عقده حتى نهاية الموسم، بجانب الأرجنتيني بيدرو بافلوف العائد من إصابة وتعتبر المباراة الودية الثانية بين الفريقين منذ بداية الموسم، والثالثة بينهما بعدما التقيا بالجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين».