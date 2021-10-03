525 فارساً في انطلاقة «موسم القفز» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

واصل الفارس الشاب علي حمد الكربي تألقه في الموسم الجديد لقفز الحواجز، وأحرز بالجواد «أوكسمول» من نادي الشارقة للفروسية، صدارة أهم الألقاب في منافسات الأسبوع الأول لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته العاشرة، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

وتميزت انطلاقة الموسم بمشاركة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز، فاق أكثر من خمسمائة فارس وفارسة من المنتسبين إلى أندية ومراكز وإسطبلات الفروسية في الإمارات، مما يبشر بمنافسات وبطولات عامرة بالتحدي وتحقيق نتائج مهمة تدفع بالفرسان نحو المشاركة بثقة عالية في البطولات الدولية، ونيل التأهل للمشاركة في عدد معتبر من البطولات العالمية التي يزخر بها برنامج قفز الحواجز محلياً وحول العالم في العام (2022).

شهد منافسات انطلاقة الموسم الجديد وتوّج الفائزين، الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وسيطر فرسان القفز من الفئة الأولى والشباب بنادي الشارقة للفروسية على مراكز الصدارة، واصطفوا على منصة التتويج فائزين بالمراكز الخمسة الأولى في منافسة المرحلتين الخاصة، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وتنافس فيها 43 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية دون خطأ 12 فارساً، وبفارق التوقيت حاز المركز الأول الفارس الشاب علي حمد الكربي بالجواد «أوكسمول ديسوكس» ملك نادي الشارقة للفروسية، والثاني الفارس محمد غانم الهاجري في مشاركة مبكرة بالموسم الجديد بالجواد «غس فابيان» ومملوك لنادي الشارقة وإسطبلات الهواجر، وتوّج الهاجري أيضاً بجائزة المركز الرابع مع الجواد «سيما دارجوجيس» من إسطبلات الهواجر، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس عبد الله حميد المهيري بجواده «كونيج»، والمركز الخامس باسم فرسان القفز بالشارقة أحرزه الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «فيروس» ملك حسين صالح الأرموطي. وفي أول منافسة مفتوحة المشاركة، على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم في ختام فعاليات اليوم الأول ومن جولة واحدة، تنافس 44 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 11فارساً، ونال الصدارة الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية، والزمن (59.77) ثانية.

وفي منافسات الشوط الثالث في الأسبوع الأول، مفتوح المشاركة ولخيول القفز الصغيرة عمر (5 6) سنوات، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (115 120) سم، وشارك فيه 85 فارساً وفارسة، ونجح منهم 23 فارساً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وأول فوز بالمركز الأول في الموسم الجديد أحرزه علي أحمد الجنيبي، بالفرس «كوتشيت تار جوس زد»، من منتجع الفرسان الرياضي، ومملوكة للشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، وأكمل الجنيبي الجولة معها في زمن سريع بلغ (56.39) ثانية.