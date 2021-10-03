«الشارقة البحري» يشارك في مونديال الدراجات المائية

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في اجتماعه برئاسة خالد بن جاسم المدفع، مشاركة فريق النادي للدراجات المائية في فئة الاستعراض الحر ببطولة العالم اكوا بيك في جولة الكويت.

وتمنى المجلس التوفيق لفريق النادي المشارك حالياً في بطولة العالم للدراجات المائية بالولايات المتحدة الأميركية والعودة بأفضل النتائج التي تليق باسم النادي وتاريخه في هذه البطولة

المهمة التي تعتبر واحدة من أهم البطولات في الدراجات المائية على مستوى العالم، والتي كان النادي حقق خلالها العديد من النتائج والألقاب المميزة في السابق.

واعتمد المجلس البرنامج الزمني لفعاليات الربع الأخير من العام الجاري، التي تضم 11 فعالية رياضية بحرية منوعة، بخلاف الأنشطة المجتمعية التي تعكس اهتمام النادي بالدور المجتمعي الذي يقوم به بشكل دوري على مدار العام.

وناقش المجلس العديد من المقترحات الإيجابية التي تساهم في تطوير الأداء وتنوع الأنشطة، ومنها مقترح خاص بتطوير نظام الاجتماعات لمجلس الإدارة، كما اعتمد المجلس تعيين عدد من الكوادر الفنية والإدارية الجديدة، كما تم اعتماد التقرير المالي الشهري، وناقش عدداً من المشاريع الاستثمارية والتسويقية للنادي، التي تساهم في إضافة مصادر دخل جديدة إلى خزينة النادي تساهم في زيادة موارده المالية.