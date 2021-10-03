«الآسيوي» يدعو «روابط الغرب» لحسم موعد «أبطال 2022»

معتز الشامي (دبي)

دعت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دوريات غرب القارة إلى التواصل فيما بينها، للاستقرار على مواعيد «البطولة المجمعة» المقترح إقامتها في مايو المقبل، بحسب أغلبية الآراء، لنسخة دوري أبطال آسيا 2022، بعد نجاح تجربة «مجمعة المجموعات» للنسختين الماضية والحالية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات على مستوى ممثلي الروابط والأندية المشاركة في البطولة، خاصة في ظل تمسك بعض الدوريات باللعب أواخر أبريل المقبل، رغم تقديم مقترح من الاتحاد الآسيوي للعب من 11 إلى 27 مايو المقبل، على أن ينطلق الدور التمهيدي للنسخة المقبلة، والذي سيقام على 3 جولات أيام 15 مارس و5 و19 أبريل المقبلين.

واقترح الاتحاد القاري إقامة البطولة المجمعة لدور المجموعات لآخر مرة، خلال «نسخة 2022»، على أن يعود التنافس في البطولة إلى نظام الذهاب والإياب مع «نسخة 2023»، عقب اجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد القاري لمراجعة الأوضاع الصحية في «القارة الصفراء».

وطالب الاتحاد القاري بأن تكون المباريات عقب شهر رمضان مباشرة، بما يساعد الأندية في غرب آسيا على الظهور بصورة أفضل، على عكس النسخة الحالية التي أُقيمت مطلع رمضان الماضي، حيث اشتكت بعض الدوريات من التوقيت، وهو ما تمت مراعاته في النسخة المقبلة.

وقالت المصادر لـ«الاتحاد»: إن الجدل حول الموعد النهائي للنسخة المقبلة، يجب أن يتبدد عقب الاجتماعات المرتقبة، خاصة أن الأغلبية لديها قبول للمقترح الأول الذي سيكون من 11 إلى 27 مايو المقبل، بينما رأت بعض الدوريات إقامة البطولة في أواخر أبريل، وهو مقترح لم يلق تأييداً بشكل كافٍ حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت المصادر في الاتحاد القاري، أن مسألة حسم نظام البطولة بالإضافة إلى الدول المستضيفة للمجموعات، سيتم تحديده في فترة أقصاها يناير المقبل، حيث يتم فتح باب تلقي طلبات الاستضافة أمام الدول الراغبة، ولفتت المصادر إلى أن نجاح الإمارات في استضافة المجموعات المختلفة والمباريات على مستوى الأندية والمنتخبات، سيصب في مصلحة أنديتها التي ترغب في تقديم طلب استضافة المجموعات في النسخة المقبلة.

ومن جهة ثانية، نفت المصادر وجود أي نية لتعديل الجائزة المالية الخاصة بالبطولة أو زيادة مقابل المكافآت والتي زادت بالفعل لأكثر من 32 مليون دولار، عقب زيادة الفرق المشاركة بالبطولة إلى 40 فريقاً تم تقسيمها على 5 مجموعات للغرب ومثلهما للشرق، كما نفى الاتحاد الآسيوي إصدار أي تصنيف يتعلق بترتيب الدوريات بالقارة، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عقب نهائي النسخة الحالية في نوفمبر المقبل.