نابولي يتألق بـ«العلامة الكاملة»

روما (أ ف ب)

واصل نابولي تألقه بالعلامة الكاملة محققاً فوزه السابع توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما قلب الطاولة على مضيفه الصعب فيورنتينا وانتصر عليه 2-1، ضمن المرحلة السابعة من الـ«سيري أ» الأحد.

وعلى ملعب «أرتيميو فرناكي»، افتتح فيورنتينا التسجيل عن طريق الأرجنتيني لوكاس كوراتا (28)، قبل أن يدرك نابولي التعادل بهدف المكسيكي إرفينج لوزانو (39)، ويخطف الفوز عن طريق الكوسوفي أمير رحماني (50).

وبهذا الفوز، سجل نابولي نقطته الحادية والعشرين بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان الثاني الذي فاز على ساسوولو 2-1 السبت، في حين تجمّد رصيد فيورنتينا عند النقطة 12 في المركز الخامس.

وقد يصبح ميلان في المركز الثاني لاحقاً بفارق نقطتين عن نابولي، في حال فوزه على أتالانتا بيرجامو في وقت لاحق. وكان نابولي الذي يأمل في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990، تكبّد أول خسارة له هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-3 الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

من جهة أخرى، تغلّب روما على ضيفه إمبولي بهدفين نظيفين على الملعب الأولمبي الأحد. وسجل ثنائية روما لورينتسو بيليجريني (42) والأرمني هنريك مخيتاريان (48).

وبهذا الفوز، بات رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الرابع مع 15 نقطة، فيما حل إمبولي عاشراً مع تسع نقاط.