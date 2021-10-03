«سبيس بلوز» يكسب لقب «بري دو لا فوريه»

محمد حسن (دبي)

خطف الجواد «سبيس بلوز» لجودلفين، لقب سباق بري دو لا فوريه للفئة الأولى في ثاني أيام مهرجان الآرك الفرنسي، الذي أقيم اليوم «الأحد» بمضمار لونج شامب العريق في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمكن «سبيس بلوز» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك من تحقيق الفوز العاشر في مسيرته معززاً مكانته كأحد أفضل الخيول الأوروبية لمسافة 7 فيرلونج، وأنفرد بالصدارة خلال السباق في آخر 100 متر، مسجلاً زمناً وقدره 1.22.97 دقيقة ومتفوقاً بفارق طولين عن الوصافة «بيرلز جالور».

وكان الجواد الألماني «توركويتر تاسو» قد حقق مفاجأة كبرى في الحفل حين انتزع لقب النسخة 100 من سباق الآرك الفرنسي للفئة الأولى، بعد أن تغلب على أبرز المرشحين ثنائي جودلفين «أديار» و«هريكين لين».

وعلى الرغم من خسارتهما اللقب قدم نجما الثلاث سنوات «هريكين لين» و«أديار» مجهودات كبيرة على أرضية لينة للغاية ليشغلا المركزين الثالث والرابع بالسباق، فيما احتل المركز الثاني «ترناوا» بقيادة كريستوف سوميون.