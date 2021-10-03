«الريدز» و«البلو مون» يهديان صدارة «البريميرليج» إلى «البلوز»!

لندن (د ب أ)

تعادل ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويهديان الصدارة لتشيلسي.

وبقي ليفربول، الذي فشل في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالبطولة، في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي (المتصدر)، في حين تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ورغم السيطرة الميدانية لسيتي خلال الشوط الأول، والذي أهدر خلاله أكثر من فرصة، لكنه انتهى بالتعادل من دون أهداف. وفي الشوط الثاني، بادر السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 59، لكن فيل فودين أدرك التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.

وأعاد النجم المصري محمد صلاح التقدم لليفربول من جديد، بعدما أحرز هدفاً خرافياً للفريق الأحمر في الدقيقة 76، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 6 أهداف لكل منهما، غير أن كيفن دي بروين أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 81.

ولم يتمكن كلا الفريقين من التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.