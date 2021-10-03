فرانكفورت يضرب بايرن في عقر داره

برلين (د ب أ)

أوقف آينتراخت فرانكفورت قطار انتصارات مضيفه بايرن ميونيخ، وألحق به الهزيمة الأولى في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

ورغم الهزيمة، بقي بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة، متربعا على الصدارة برصيد 16 نقطة، فيما تقدم فرانكفورت، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، للمركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط.

وتقدم ليون جوريتسكا لبايرن في الدقيقة 29، لكن سرعان ما تعادل فرانكفورت عبر مارتن هينتيرجير في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني، منح الصربي فيليب كوستيتش النقاط الثلاث لفرانكفورت في الدقيقة 83 عقب إحرازه الهدف الثاني للفريق الضيف.

وقلب يونيون برلين تأخره 0-1 إلى انتصار مستحق 2-1 على مضيفه ماينز في وقت سابق اليوم، تقدم يونيون برلين، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، للمركز السابع في ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على ماينز، صاحب المركز التاسع، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي.

وبادر ماينز بالتسجيل بوساطة مهاجمه الدنماركي ماركوس إنجفارتسن في الدقيقة 39، قبل أن ينتفض يونيون برلين في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين عن طريق النيجيري تايوو أونيى في الدقيقتين 69 و73.

وأنهى ماينز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دومينيك كوهر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بسبب حصوله على الإنذار الثاني.