المنتخب الأولمبي يواجه لبنان في «غرب آسيا»

الدمام (الاتحاد)



يستهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم غداً «الاثنين»، مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية بمواجهة لبنان، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في السعودية، وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً فلسطين والعراق.

واختتم منتخبنا تحضيراته للمواجهة، بأداء مرانه الأساسي تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين، وهم: خلفان النوبي «العروبة»، أحمد محمود «الإمارات»، عبدالله سلطان «بني ياس»، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد «الجزيرة»، راشد سالم «حتا»، مروان فهد، عبدالله النقبي «خورفكان»، سعيد عبيد «الشارقة»، عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا «شباب الأهلي»، سعيد سليمان «عجمان»، خالد محمد، ناصر الشكيلي «العين»، عبدالله أنور، حسين مهدي «النصر»، منصور الحربي «الوحدة»، يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح «الوصل».

وأكد جمال بوهندي مدير المنتخب أن التدريبات متميزة، من حيث الحماس والتنافس، حيث حرص اللاعبون على تنفيذ واجباتهم في أحسن صورة، مشيراً إلى أن لاعبي «الأبيض الأولمبي»، على أتم الجاهزية لخوض مباراة الغد لأهميتها، لأن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى يرفع معنويات اللاعبين، ويحفزهم على مواصلة مشوارهم في البطولة والوصول إلى أهدافهم.

وقال بوهندي إن الجهاز الفني للمنتخب بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية استعداداً لهذه البطولة، ونأمل أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح وتحقق النتيجة المرجوة.