جاني يلتقي رئيس «الفيفا»



دبي (الاتحاد)



التقى عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات مع جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم «الأحد»، على هامش حضور رئيس الاتحاد الدولي نهائيات كأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا.

وتوجه عبدالملك جاني بالشكر إلى إنفانتينو على الدعوة التي تلقاها رئيس لجنة كرة الصالات من الاتحاد الدولي لحضور الأدوار النهائية من «مونديال 2021» في ليتوانيا، واستغل جاني اللقاء مع رئيس الاتحاد الدولي، وشرح له سير خطوات كرة الصالات في الإمارات، ونظام المسابقات للرجال والفرق السنية، ومشاركات المنتخبات في المحافل الدولية، وأوضح له وجود الحكم الإماراتي المونديالي فهد بدرالحوسني، ضمن أطقم تحكيم المونديال، كما أطلعه على آخر التطورات في استضافة وتنظيم البطولات الدولية والودية.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بالتعرف الى كرة الصالات الإماراتية، وقال: أتمنى وأتوقع لكم مزيداً من النجاحات، في ظل وجود رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

ويذكر أن وفد الإمارات في ليتوانيا ضم إلى جانب عبدالملك جاني، حكمنا المونديالي السابق خميس الشامسي.