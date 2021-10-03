تحكيم إثيوبي للقاء الزمالك وتوسكر

القاهرة (د ب أ)

تلقى نادي الزمالك المصري إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكماً لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه توسكر الكيني، المقررة في 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد أن «كاف» كلف طاقم تحكيم إثيوبياً لإدارة المباراة، مكوناً من باملاك تيسيما حكماً للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو (المساعد الأول) وفاسيكا بيرو فاسيكا (المساعد الثاني) وليما نجويسي حكماً رابعاً.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل، حيث سيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلاً من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بالإضافة إلى طباخ خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 من الشهر الجاري ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المشاركة الدولية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مواجهة الاتحاد الليبي ودياً يوم الثامن من أكتوبر، استعداداً للقاء توسكر الكيني.