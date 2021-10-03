«كورونا» يُبعد سابالينكا عن إنديان ويلز!

برلين (د ب أ)

أعلنت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم، أنها لن تشارك في بطولة إنديان ويلز بسبب إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت سابالينكا عبر تطبيق «إنستجرام»، أنها تشعر بحال جيد خلال خضوعها للعزل الصحي إثر ظهور نتائج الفحوص، لكنها «حزينة حقاً» لعدم المشاركة في البطولة هذا العام.

وكان من المفترض أن تعود سابالينكا إلى الملاعب للمرة الأولى منذ هزيمتها في الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في سبتمبر الماضي.

وقالت النجمة البيلاروسية اليوم الأحد: «للأسف جاءت نتائج الفحوص التي أجريتها في إنديان ويلز إيجابية ولن أتمكن من المشاركة».

وأضافت: «بدأت العزل، وسأبقى هنا حتى يسمح الأطباء ومسؤولو الصحة بإنهاء فترة العزل، حتى الآن أشعر بحال جيد لكنني حزينة حقاً لعدم قدرتي على المشاركة في البطولة هذا العام».

ويعد غياب سابالينكا صدمة جديدة لمنظمي البطولة وجماهيرها، حيث كانت النجمة الأسترالية أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم قد انسحبت أيضاً.

كذلك تعد اليابانية نعومي أوساكا من الأسماء البارزة الغائبة عن البطولة، وكذلك النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، بينما يغيب عن منافسات فئة الرجال النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب خمس مرات، حيث قرر الانسحاب.

وتشهد البطولة مشاركة البريطانية الشابة إيما رادوكانو، المتوجة بلقب بطولة أميركا المفتوحة، حيث حصلت على بطاقة دعوة (وايلد كارد)، كما حصلت كيم كليسترز على بطاقة دعوة لتشارك في إنديان ويلز للمرة الأولى خلال عشرة أعوام.

وفي منافسات فئة الرجال، يشارك البريطاني آندي موراي ببطاقة دعوة.