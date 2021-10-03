دوري هوكي الجليد ينطلق بالتزامن مع «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)



ينطلق مساء اليوم «الأحد»، دوري الإمارات لهوكي الجليد، في مباراة تجمع بين فريقي مايتي كملز بطل الموسم الماضي ووايت بيردز، بصالة التزلج في دبي مول، وتتزامن البداية مع بدء مهرجان «إكسبو 2020»، والذي يستقطب الكثير من محبي هوكي الجليد من زائرين للإمارات في هذا الحدث العالمي.

ويشارك في الدوري إلى جانب اللاعبين المواطنين، محترفون من بريطانيا وأميركا وروسيا وبيلاروسيا والتشيك وكرواتيا ولاتفيا، ويحظى باهتمام ومتابعة العديد من فئات المجتمع، ويستقطب الكثير من الجماهير، لما هذه اللعبة من سرعة وإثارة وقوة وتحد، ويعتبر دوري هوكي الجليد هو الأول عربياً في المنطقة.

وتشهد صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية لقاءين آخرين في الجولة الأولى من الدوري بين سكوربينز وكملز يوم الثلاثاء المقبل، وآخر بين قطبي هوكي الجليد ستورمز أبوظبي وذيبز العين يوم الأربعاء.

وينظم دوري الإمارات لهوكي الجليد 39 مباراة تقام في أبوظبي ودبي والعين وتستمر حتى 9 مارس القادم، بمشاركة 5 فرق هي ستورمز أبوظبي وذيبز العين ومايتي كملز وسكوربينز ووايت بيردز. وتقام مباريات الدوري طبقاً لقوانين ولوائح الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، ويدير مبارياته حكام دوليون يحملون الشارة الدولية للتحكيم كالحكم الدولي يحيى الجنيبي وهيلان العامري وفاطمة آل علي.

وتتنافس الفرق الخمسة على المراكز الأربعة الأولى طوال جولات الدوري، والتي تستمر حتى 9 فبراير 2022، ولكي تتمكن من الدخول في التصفيات النهائية، والتي تقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل منها فريقان إلى نصف النهائي، ثم مباراتي النهائي في مارس المقبل.