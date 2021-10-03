مونوز أول ضحايا «البريميرليج»!

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي واتفورد، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم أنه أقال مدربه الإسباني تشيسكو مونوز بسبب «الاتجاه السلبي» في النتائج، ليصبح أول المدربين المغادرين.

وكتب النادي في بيانه: «يؤكد واتفورد أن تشيسكو مونوز ترك منصبه كمدرب للنادي».

وأضاف: «تعتقد الإدارة أن العروض الأخيرة تشير بوضوح إلى اتجاه سلبي في وقت من المتوقع أن يتحسن فيه الانسجام داخل الفريق بشكل كبير».

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (0-1) السبت في المرحلة السابعة، وهو أول فوز هذا الموسم لرجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

ويحتل واتفورد المركز الثالث عشر في الدوري برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤدية إلى الهبوط إلى «شامبونشيب».

وجاء قرار الإقالة مع اقتراب فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر، مما سيسمح للنادي بإيجاد مدرب بديل.

وعُين تشيسكو في ديسمبر الماضي على رأس الإدارة الفنية لواتفورد بعد إقالة الصربي فلاديمير إيفيتش بعد 4 أشهر في منصبه، وقتها كان النادي في المركز الخامس في «شامبيونشيب»، ونجح المدرب الإسباني في قيادته إلى الدوري الممتاز.

وتناوب 16 مديراً فنياً على تدريب واتفورد في المواسم الـ11 الماضية.

