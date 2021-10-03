«أبيض الناشئين» يستعد لـ «غرب آسيا» بـ «تجربة زرقاء»

دبي (الاتحاد)



يستعد منتخبنا للناشئين مواليد 2006 لمواجهة شقيقه الكويتي في مناسبتين وديتين اليوم والأربعاء المقبل، ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين التي تستضيفها السعودية من 14 إلى 24 أكتوبر، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب سوريا وفلسطين.

وتضم قائمة منتخبنا في معسكر دبي 26 لاعباً، هم: محمد الدرمكي «اتحاد كلباء»، نهيان عمران «بني ياس»، عمر خليل، وليد مال الله، ناصر عمران، حمد المنهالي، عبد العزيز المرزوقي، سهيل سالم «الجزيرة»، محمد جمعة، خليفة ناصر «رأس الخيمة»، حمدان محمد، عبدالله البلوشي، سعيد عامر «الشارقة»، خليفة الظنحاني، علي جمال، سيف محمد، غيث عبدالله، أحمد محمد، علي جابر «شباب الأهلي»، علي شكري، يوسف يعقوب آل علي «عجمان»، مايد عادل خميس، سهيل خالد عبيد، حمد جاسم «النصر»، حسين محمود، محمد ناصر «الوصل».

وكان المنتخب خاض خلال الفترة الماضية عدداً من التجمعات الداخلية مباريات ودية مع منتخبات خليجية وآسيوية بهدف تجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم لاختيار العناصر الأفضل للمشاركة في البطولة.