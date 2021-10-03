تصفيات «مونديال 2022» تجذب 9 أجانب



معتصم عبدالله (دبي)

يستعد 9 من الأجانب الدوليين في أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، لجولة جديدة مع منتخبات بلدانهم، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، على مستوى 4 قارات، تشمل تصفيات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية.

وتحظى تصفيات «القارة السمراء»، بتواجد 4 دوليين لأندية دورينا ممثلين في مهاجم العين وهداف الدوري لابا كودجو مع توجو في مباراتيه أمام الكونجو برازفيل 9 و12 أكتوبر الحالي، ضمن المجموعة الثامنة، ويحتل توجو المركز الأخير في ترتيب المجموعة من دون رصيد بخسارتين على التوالي أمام السنغال 0-2، ونامبيا 0-1 على التوالي.

ويقود «المتألق» مع الشارقة الكونغولي بن مالانجو منتخب بلاده في مباراتيه أمام مدغشقر 7 و10 أكتوبر الحالي، ضمن المجموعة العاشرة، ويحتل الكونغو المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، من تعادله في الجولة الأولى مع تنزانيا 1-1، وفي الثانية مع بنين 1-1.

ويبرز اسم المدافع ياسين مرياح مع تونس ضمن القائمة التي ضمت 25 لاعباً استعداداً لمباراتيه أمام موريتانيا 7 و10 أكتوبر، ويتصدر «نسور قرطاج» ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام غينيا الاستوائية 3-0، وزامبيا 2-0.

ويستعد ريان مينديز جناح نادي النصر قيادة منتخب بلاده «الرأس الأخضر» في مباراتيه أمام ليبريا يومي 7 و10 أكتوبر، حيث يحتل «كاب فيردي» المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة من تعادله في الجولة الأولى مع أفريقيا الوسطى 1-1 قبل الخسارة في الثانية أمام نيجيريا 1-2.

وسيكون ثنائي شباب الأهلي مهدي قايدي وأحمد نور الله في مواجهة مباشرة بقميص منتخب إيران أمام «الأبيض» الخميس المقبل على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ضمن المجموعة الأولى، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، قبل مباراة كوريا الجنوبية مساء 12 أكتوبر، وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

في المقابل، يقود عمر خربين مهاجم الوحدة منتخب بلاده سوريا في مباراتيه أمام كوريا الجنوبية ولبنان ضمن المجموعة الأولى ذاتها في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ويحتل «نسور قاسيون» المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد نقطة.

ويستعد ثنائي اتحاد كلباء رولاند فارجا وويلدر كارتجينا للمشاركة مع المجر وبيرو في تصفيات قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، ويخوض المجر مباراتين أمام ألبانيا وإنجلترا 9 و12 أكتوبر الحالي، فيما يلعب المنتخب البيروفي ثلاث مباريات على التوالي أمام تشيلي، بوليفيا، الأرجنتين في تصفيات مونديال 2022.

اتحاد كلباء



رولاند فارجا

المنتخب: المجر

المباريات: ألبانيا، إنجلترا «تصفيات أوروبا»

ويلدر كارتجينا

المنتخب: بيرو

المباريات: تشيلي، بوليفيا، الأرجنتين «تصفيات أميركا الجنوبية»

العين



لابا كودجو

المنتخب: توجو

المباريات: الكونغو برازفيل «تصفيات أفريقيا»

ياسين مرياح

المنتخب: تونس

المباريات: موريتانيا «تصفيات أفريقيا»



شباب الأهلي



مهدي قايدي، أحمد نور الله

المنتخب: إيران

المباريات: الإمارات، كوريا الجنوبية «تصفيات آسيا»



الشارقة



بن مالانجو

المنتخب: الكونغو

المباريات: مدغشقر «تصفيات أفريقيا»



الوحدة



عمر خربين

المنتخب: سوريا

المباريات: كوريا الجنوبية، ولبنان «تصفيات آسيا»



النصر



ريان مينديز

المنتخب: الرأس الأخضر

المباريات: ليبريا «تصفيات أفريقيا»