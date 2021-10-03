بطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الجو جيتسو تجهيزاته لتنظيم بطولة الإمارات الوطنية يومي الجمعة والسبت المقبلين في جو جيتسو أرينا، وتحظى البطولة بأهمية خاصة كونها تختتم موسم البطولات المحلية وتحدد أصحاب المراكز الأولى ضمن التصنيف العام للاعبين والأندية على حد سواء.وتشهد البطولة مشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة من فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، وتقام بنظام الحزام المفتوح، على أن تخصص منافسات اليوم الأول للسيدات، ومنافسات اليوم الثاني للرجال.

وتعتبر بطولة الإمارات الوطنية أحدث إضافات الاتحاد إلى أجندة الموسم الرياضي المحلي 2021 لتنضم إلى بطولتي دوري أم الإمارات للجو جيتسو ودوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة اللتين اختتمتا أخيراً، وستشكل فرصة مهمة للاعبين والأندية لرفع نقاط التصنيف وتحديد الفائزين قي نهاية الموسم.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن بطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو تعكس رؤية الاتحاد في إثراء أجندة البطولات المحلية ورفع مستوى المنافسة بما ينسجم مع تطوير رياضة الجو جيتسو، وتوسيع قاعدة المشاركين، وإفساح المجال أمام اللاعبين والأندية للحصول على نقاط تصنيفية جديدة تضاف إلى رصيدهم النهائي مع ختام الموسم.

وأضاف: أهمية البطولة تكمن في تحديدها لهوية أبطال الموسم المحلي على صعيد اللاعبين والأندية، ومنحها نقاطاً تصنيفية مضاعفة بالمقارنة مع بطولتي أم الإمارات ونائب رئيس الدولة، وفي حال تعادل اللاعبين أو الأندية في النقاط التصنيفية سيتم الاحتكام إلى النقاط المسجلة في بطولة الإمارات الوطنية التي ستمنح الأفضلية للمتفوقين في منافساتها والفوز بلقب بطل الموسم.

وتابع المنهالي: البطولة تمثل فرصة مميزة لإعداد اللاعبين واللاعبات وإكسابهم الخبرة اللازمة في إطار الاستعدادات المتواصلة لأبرز حدثين عالميين خلال الموسم الحالي وهما بطولة العالم، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وتقامان في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 000. 282 درهم، حيث تم تخصيص 81000 درهم للفائزين من الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، و96000 درهم للفائزين من الشباب والشابات تحت 18 عاما، و105000 درهم للفائزين من الرجال والسيدات فوق 18 عاماً.

وبخصوص المشاركة في البطولة وما تمثله من قيمة مضافة إلى مسيرة اللاعبين واللاعبات، تقول النجمة بلقيس عبدالله من أكاديمية بالمز 777 إن الموسم الرياضي كان ناجحاً بكل المقاييس، ونتطلع إلى ختام يليق بالجهود التي بذلها اللاعبون طوال الموسم، وتعتبر بطولة الإمارات الوطنية منصة مثالية لمواصلة التألق وتتويج تلك الجهود بأفضل صورة ممكنة.

وأضافت أن هدفها من المشاركة هو الصعود إلى منصة التتويج، وتحقيق إنجاز مميز هذا العام على الصعيد الشخصي، ومساعدة الأكاديمية التي تنتسب إليها على تبوؤ مركز متقدم.