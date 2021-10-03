كأس الهالوين يدشن موسم الحبتور للبولو



دبي (الاتحاد)

كشف محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو النقاب عن برنامج نشاط الموسم الجديد الذي تحتضنه ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمنطقة دبي لاند وقال:«روزنامة الموسم تنطلق الجمعة 23 أكتوبر بكأس الهالوين وتستمر حتى 23 أبريل من العام المقبل وهو موعد ختام دوري منتجع الحبتور ويتضمن 15 بطولة أبرزها الكأس الذهبية التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من الرابع عشر من شهر فبراير وحتى الخامس من مارس، والتي يصل فيها الهانديكاب إلى 18 جول وتحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم».

وأكد الحبتور أن برنامج هذا العام روعي فيه التدرج في قوة المنافسات «الهانديكاب» وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية بالمشاركة ومن الجنسين منوها إلى أن النادي والمنتجع من الآن اتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تسهم في إنجاح هذا الكم الكبير من النشاط. وتقام 6 نوفمبر بطولة السيدات ثم بطولة تحدي الحبتور السابعة يوم الجمعة 13 نوفمبر وفي اليوم التالي ينطلق دوري منتجع الحبتور بمعد

ل هانديكاب من 4 إلى 6 جول ويستمر حتى الحادي والعشرين ويوم 25 تنطلق بطولة اليوم الوطني التي تختتم في الرابع مكن شهر ديسمبر وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول وبنفس الهانديكاب ينطلق كأس ونستون تشرشل في التاسع من شهر ديسمبر ويمتد حتى الثامن عشر. ويستأنف دوري منتجع الحبتور في العشرين من شهر من شهر ديسمبر وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول ليستمر حتى منتصف شهر يناير من العام المقبل وفي الثاني والعشرين من شهر يناير تنطلق منافسات كأس دبي الفضية والتي تستمر حتى الخامس من شهر فبراير وبهانديكاب 18 جول وبعدها بيومين فقط تنطلق بطولة الأساتذة، والتي تستمر نحو أسبوع وبهانيكاب من 6 إلى 8 جول.

وسيكون عشاق اللعبة على موعد مع كأس دبي الذهبية من 14 فبراير إلى 5 مارس، بمعدل هانديكاب 18 جول أي ذات التصنيف العالي وتقام منافسات كأس تحدي دبي من 13 على 20 مارس وبمعدل هانديكاب 10 جول يليها دوري منتجع الحبتور من 22 إلى 26 مارس بمعدل هانديكاب من 4 إلى 6 جول وتقام منافسات كأس دبي خلال الفترة من 31 مارس إلى 9 أبريل بمعدل هانيكاب من 6 إلى 8 جول ويختتم النشاط 18 أبريل بدوري الحبتور الذي ينتهي يوم 23 أبريل المقبل وبمعدل هانديكاب من 4 إلى 6 جول.

ووجه محمد الحبتور إلى القيادة الرشيدة بالنجاحات التي حققها إكسبو 2020 والذي يعد علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الدولة يضاف للنجاحات الضخمة التي تحققت خلال الخمسينية الماضية وقال: «الافتتاح جاء مبهراً وشهد حضوراً لافتاً وسوف يشكل محطة لأفضل العقول والمواهب ومنبراً للحوار بين الثقافات وسيمنح فرصاً رائعة لتحفيز الاقتصاد والتنمية وصناعة المستقبل وسعادتنا كبيرة بتزامن بداية موعد نشاط البولو والفروسية ونهايته مع انطلاقة ونهاية إكسبو 2020 وشعار إكسبو سوف يزين قمصان اللاعبين سيما وأن الموسم سوف ينطلق 15 أكتوبر الجاري ويتضمن كل ما هو جديد كماً وكيفاً ويتخلله كأس دبي الفضي ثم كأس دبي الذهبي مطلع العام المقبل 2022 وكأس تحدي دبي وبطولة الماسترز».