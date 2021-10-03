«لولوا» تواجه تحدي كأس الوثبة في تولوز

أبوظبي (الاتحاد)

تواجه المهرة «لولوا» لشركة شادويل في فرنسا، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيدجاري)، الذي سيقام عصر الغد بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر على الأرضية العشبية، وتشارك فيه 8 من نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وتبلغ جائزته المالية 14 ألف يورو.

وكانت ابنة «السعودي» قد خاضت سباقات في مضامير دونكاستر، ولفرهامبتون، نيوبري، وجود وود، حيث حققت الفوز مرة، وحلت ثالثة وخامسة في سباق الفئة الأولى قبل أن تنتقل إلى المدرب الفرنسي فرانسوا روهات، ويقودها اليوم فالنتين سيجوي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.