فقير يقترب من «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف الفرنسي نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني، النقاب عن أن هناك 3 أندية إنجليزية، تلعب في «البريميرليج» أبدت اهتمامها بالحصول على خدماته، عندما سألته الصحافة الإسبانية، عما إذا كان سيمدد عقده مع ناديه الأندلسي من عدمه؟.

وقال فقير «28 عاماً» إن هذه الأندية الثلاثة هي وستهام وإيفرتون وأرسنال، مشيراً إلى إنها ستسارع بالتفاوض مع ناديه خلال «الميركاتو الشتوي» في يناير المقبل.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن فقير بطل العالم المتوج مع منتخب «الديوك» بمونديال روسيا 2018، لفت إليه الأنظار بأدائه مؤخراً مع ريال بيتيس، عاد الطلب عليه مرة أخرى من أندية الدوري الإنجليزي، بعد أن ضاعت منه فرصة انضمامه إلى ليفربول منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وأضاف الموقع إن صفقة فقير مع أي من هذه الأندية الثلاثة، إذا ما تمت، فربما تساعده مجدداً على العودة إلى «الديوك»، من خلال تألقه في «البريميرليج» البطولة الأكثر قوة وإثارة في العالم، إذ أن ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك» لم يعد يختاره ضمن قائمة المنتخب منذ سبتمبر2020.

جدير بالذكر أن فقير كان قريباً من الانتقال فعلاً إلى ليفربول، ولكن الصفقة فشلت في آخر لحظة، واتهم فقير وكيله بأنه السبب في فشلها، معترفاً بأن هذه الواقعة أثرت فيه كثيراً واحتاج إلى وقت طويل لنسيانها.

ولعب فقير في الدوري الإسباني هذا الموسم 7 مباريات، كلها أساسياً وصنع تمريرتين حاسمتين وسجل هدفاً واحداً.