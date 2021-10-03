أهداف «النسور» ترقص «السامبا»



فيصل النقبي (خورفكان)



هيمنت «السامبا» على أهداف خورفكان منذ صعوده إلى دوري المحترفين موسم 2018-2019 تحديداً، ومنذ قرار إدارة النادي بالاستعانة بخدمات اللاعبين البرازيليين، أجانب ومقيمين، بلغ العدد في الموسم الأول 7 لاعبين بجانب ثلاثة مقيمين، ولاعب واحد ومقيم في الموسم الماضي، والآن هناك لاعب بجانب اثنين من المقيمين، ليصبح الإجمالي 15 لاعباً، منهم دودو الوحيد الذي يستمر للموسم الثالث على التوالي.

وبالنظر إلى الأهداف، سجل «النسور» 58 هدفاً في المواسم الثلاثة، نصيب البرازيليين منها 44 هدفاً، بنسبة 77%، ويأتي دودو على رأس القائمة بـ 16 هدفاً، ويليه رامون لوبيز «14 هدفاً،» وسجل اللاعبان معاً أكثر من 50٪؜ من أهداف الفريق، في المواسم الثلاثة، وفي هذا الموسم الحالي أحرز البرازيليون 5 من أصل 7 أهداف بنسبة 90%؜.