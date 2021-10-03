صالح إسماعيل: بني ياس يتعرض لـ «ظلم الصافرة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



أكد صالح إسماعيل مشرف فريق بني ياس، أن «السماوي» يتعرض للظلم من التحكيم بشكل ملحوظ، وقال: في مباراة الوصل لم يتم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحتنا، وفي لقاء النصر تم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة بشهادة الجميع ضدنا، وللأسف أثرت الواقعتان في نتيجة المباراتين بصورة مباشرة، لذلك فإن الضرر كبير علينا.

أضاف: تحدثنا كثيراً، وأتمنى أن يؤخذ ذلك بـ «عين الاعتبار»، خاصة أن ما يحدث يهدر مجهود فريق وناد بأكمله، والآن الحكم الأجنبي أفضل نسبة لما يحدث من أخطاء مؤثرة، لاسيما أننها تعود بالضرر على الفرق.

وطالب صالح إسماعيل بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخطئين، وكذلك السعي نحو التطوير بشكل سريع، لاسيما أن الجميع في بداية الموسم، ويمكن تدارك الأخطاء وتجنبها، أما في المحطات النهائية فتكون الأخطاء قاتلة.

وتحدث صالح إسماعيل عما حدث في مباراة النصر، وقال: وجدنا كل اللاعبين والجهاز الفني على دكة فريقنا بعد واقعة المدرب، ولا يمكن أن يحدث كل ذلك، ويدخلون في احتكاك مباشر مع مدربنا، وفي النهاية نجد الحديث فقط عما حدث من إيسايلا، وليس عما حدث من الآخرين.

وتطرق مشرف فريق بني ياس للحديث عن مستوى «السماوي» والفرق بين أداء الموسمين الحالي والماضي، حيث أكد أن بني ياس يصنع فرصاً ويهدرها بشكل غريب، ومن شاهد مباراة النصر يتأكد من ذلك، وهناك 4 أو 5 فرص على الأقل محققة كانت كافية بإنهاء المباراة مبكراً.

وأكد صالح إسماعيل أن مشكلة فريقه الحقيقية والأساسية في عدم التهديف، ومن المؤكد أنه سوف يتم حلها، بعد انسجام إسحاق إيثيل مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه لاعب جديد، ويحتاج إلى بعض الوقت للدخول في أجواء المباريات، وأيضاً التفاهم مع زملائه.