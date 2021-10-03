كوفي يحل ثالثاً في جولة صقلية للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت المرحلة الأخيرة من جولة صقلية أداءً تنافسياً مذهلاً من أليساندرو كوفي، حيث تمكن من تتويج أداء فريق الإمارات للدراجات في الجولة بحصوله على المركز الثالث في السباق، فضلاً عن تقدمه إلى المركز الثالث في التصنيف العام للجولة.أقيم السباق على مسار بطول 180كم انطلاقاً من سانتا أجاتا دي ميليتيّو وصولاً إلى ماسكالي، وتضمن مسافة تسلق نهائية في شارا دي سكورشافاكا بطول 9.7 كم بمعدل انحدار 6.4%، قدم خلالها ديفيد دي دلا كروز أداء قوياً مكّنه من دعم زملائه في الفريق، بمن فيهم أليساندرو كوفي، لتقليص المسافة بينهم والمجموعة التي تقدّمها فينشينزو نيبالي (فريق تريك-سيجافريدو)، والذي تمكن أخيراً من الفوز بالمركز الأول بعد انطلاقه في أداء هجومي منفرد، متقدماً على كوفي الذي حل في المركز الثالث.

كما فاز نيبالي بلقب التصنيف العام للجولة، بينما حل كوفي في المركز الثالث في التصنيف العام، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول في تصنيف الدراجين الشباب، ليتوج بذلك النجاحات التي حققها فريق الإمارات في جولة صقلية، بما في ذلك الفوز بالمركز الأول في مرحلتين، وفوز سيباستيان مولانو بقميص الصدارة في وقت سابق من الأسبوع.

وتعليقاً على النتيجة، قال أليساندرو كوفي: «سعيد بحصولي على المركز الثالث في التصنيف العام، واعتلائي منصة التتويج إلى جانب اثنين من أبرز أبطال رياضة الدراجات. كنت أتمنى الفوز بالمركز الأول، وقد أوشكت على تحقيق ذلك في هذا السباق، لكننا جميعاً راضون عن أدائنا، ولا سيما بفضل فوز زميلي مولانو في مرحلتين من الجولة. وأتطلع الآن إلى تحقيق نتائج مماثلة في السباقات الأخيرة لهذا الموسم».