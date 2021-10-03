الجزيرة والنصر.. تعادل في قمة دوري اليد

رضا سليم (دبي)

حسم التعادل قمة الجولة الثالثة لدوري أقوياء اليد بين الجزيرة والنصر التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي، ولم ينجح كلاهما في فض الشراكة بعدما انتهت المواجهة بالتعادل 20-20، رغم تفوق أصحاب الأرض في الشوط الأول 11-8، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط من فوز وخسارة وتعادل وهو نفس رصيده النصر، ويأتي التعادل سلبياً للفريقين كونه بطعم الخسارة.

ونجح الوصل في الفوز على دبا الحصن 28-22 بصالة دبا الحصن، انتهى شوطها الأول لمصلحة الضيوف 15-9، ليرفع الإمبراطور رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند نقطة الصفر.

ومع نهاية الجولة الثالثة يتصدر الشارقة القمة بالعلامة الكاملة في 3 مباريات برصيد 9 نقاط يليه شباب الأهلي برصيد 7 نقاط ويتساوى معه الوصل بنفس الرصيد الثالث ثم الجزيرة والنصر في المركزين الرابع والخامس برصيد 6 نقاط والعين ومليحة في المركزين السادس والسابع برصيد 5 نقاط ثم دبا الحصن في المركز الثامن والأخير بدون نقاط.