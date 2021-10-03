50 لاعباً في «أبوظبي للشطرنج» بالتزامن مع «عيد الخمسين»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة تنشيطية تنافسية للاعبين فئة 16 سنة وما دون في مقر النادي، في إطار حرص على استمرار أنشطته والمحافظة على المستوى الفني للاعبين وتقتصر المشاركة فيها 50 لاعباً ولاعبة فقط، بالتزامن مع عام الخمسين، وتقام البطولة على نظام الشطرنج السريع من 7 جولات، وبزمن قدره 10 دقائق إضافة إلى خمس ثوان لكل نقلة ملعوبة.

وأكد سهيل عبد الرحيم العوضي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية أن باب الاشتراك متاح لأول 50 لاعباً ولاعبة يقومون بالتسجيل للمشاركة، مشددا على ضرورة المحافظة على التباعد، التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن المنتظر مشاركة نخبة من لاعبي النادي المتميزين في فئة الناشئين إضافة للاعبي أكاديمية أبوظبي الدولية للشطرنج من المقيمين على أرض الدولة، وجهاً لوجه بعد سلسلة طويلة من البطولات التي نظمها النادي على الصعيدين المحلي والدولي عن بعد خلال فترة الجائحة. يذكر أن مجلس إدارة النادي كان قد قرر إعادة انطلاق مهرجان أبوظبي الدولي في نسخته الـ27 في شهر ديسمبر المقبل بعد انقطاع دام لعامين، وشرع النادي في الترتيبات للحدث الذي اقترب من إكمال عقده الثالث، ويستقطب نخبة نجوم اللعبة في العالم بسمعته الكبيرة التي اكتسبها على مدار أعوام طويلة.