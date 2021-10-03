سبالينكا.. الغياب بأمر «كورونا»



إنديان ويلز (رويترز)

أعلنت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالمياً أنها لن تشارك في بطولة إنديان ويلز للتنس، بعد إصابتها ب «كوفيد-19».

وكانت سبالينكا، التي خسرت أمام الكندية ليلى فرنانديز في قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة الشهر الماضي، المصنفة الأولى في بطولة إنديان ويلز عقب انسحاب آشلي بارتي صاحبة المركز الأول عالمياً.

وكتبت لاعبة روسيا البيضاء على إنستجرام «لسوء الحظ، جاءت نتيجة اختباري إيجابية في إنديان ويلز، ولن أستطيع المشاركة».

وأضافت «بدأت فترة العزل، وسأبقى هنا حتى يعلن الأطباء ومسؤولو الصحة شفائي، حتى الآن أبدو في حالة جيدة، لكني حزينة أنه ليس بوسعي اللعب في بطولة هذا العام».

ويمثل غياب سبالينكا ضربة جديدة للبطولة المقرر إقامتها من 4 إلى17 من أكتوبر الجاري، حيث يغيب أيضاً نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ونعومي أوساكا بطلة 2018 وكذلك المخضرمة سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

وتأهلت سبالينكا بالفعل إلى البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات، والتي تقام بين أفضل ثماني لاعبات، ومن المنتظر إقامتها في وادي الحجارة في المكسيك الشهر المقبل.