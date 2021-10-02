«إكسبو» يفتح الأبواب للمتعة والترفيه.. 2730 ساعة رياضة في مركز اللياقة

رضا سليم (دبي)

مع ضربة البداية، وافتتاح «إكسبو 2020» اتجهت أنظار الرياضيين وهواة اللياقة البدنية وممارسة الألعاب إلى مركز الرياضة واللياقة البدنية داخل المعرض، والذي يتوقع أن يكون قبلة للزوار والعاملين في الحدث، لتوفيره فرصة للمشاركة في برنامج من الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية والرفاهية طوال مدة الحدث حتى 31 مارس 2022.

ويفتح المركز أبوابه في الساعة 9 صباحاً، ويستمر في استقبال الزوار حتى منتصف الليل، على أن يعمل 15 ساعة يومياً، بما يوازي 2730 ساعة رياضة خلال فترة انعقاد الحدث، لذا وضعت إدارة «إكسبو» برنامجاً رياضياً حافلاً ومتنوعاً يضم العديد من الأنشطة المجانية، والمباريات الاستعراضية، ومشاركات لألمع نجوم الرياضة، ومنطقة مخصصة للياقة البدنية، لاستغلال القدرة الفريدة للرياضة على الجمع بين الأفراد والمجتمعات والدول، وستتعدد الطرق لممارسة النشاط البدني في ظل وجود مرافق رياضية وحصص تمارين جماعية وبطولات تضم فرقاً عالمية المستوى، فضلاً عن مجموعة واسعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية المقدمة من جميع الدول المشاركة وشركاء الحدث.

ويضم مركز الرياضة واللياقة البدنية، البالغ مساحته 5.400 متر مربع، مرافق بينها ملعب متعدد الأغراض لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس، وشبكتي كريكيت «بيج باش» كما يضم المركز ملعب كرة قدم مخصص من 5 جوانب بمساحة (30 متراً × 20 متراً) ومدرجات لجلوس المتفرجين وتم تخصيصه للتدريبات والدورات الأكاديمية والتدريبية المنتظمة من شركاء «إكسبو 2020» نادي ميلان ومانشستر سيتي لكرة القدم.

وتم تجهيز الصالة الرياضية بتقنيات عالية مجهزة بأحدث أجهزة تكنوجيم، بالإضافة إلى فصول السيدات فقط وفصول تمارين تكنوجيم الجماعية وجلسات الصالة الرياضية المفتوحة اليومية.

ويتمكن الزوار من ممارسة رياضاتهم المفضلة في المرافق الرياضية التي ستتوافر في المركز من خلال ملعبين للكريكت، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة والكرة الطائرة، والتنس وكرة الشبكة، وصالة مغطاة للياقة البدنية، وملعب لكرة القدم الخماسية، ومنصة عالمية لممارسة اليوجا والزومبا، بالإضافة إلى ورش العمل الرياضية، وفعاليات وأنشطة رياضية لأصحاب الهمم.

ويقدم المركز مجموعة متميزة من الأنشطة لجميع الأعمار والاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى دروس يومية في اللياقة من خبراء عالميين، كما يوفر المركز مرافق تغيير الملابس وغرف الاستحمام في الموقع وأيضاً مجهز بالكامل بمرافق لأصحاب الهمم. بالإضافة إلى دعم وتشجيع أهداف اللياقة.

في الوقت نفسه، يسمح للزوار بالحصول على دراجة هوائية لمدة ساعة للتجول في اجنحة 191 دولة، كما ستكون هناك جولات جماعية بالدراجة يقودها مجموعة من المرشدين الذين يقدمون المعلومات كافة على المعرض والأجنحة والأماكن.

وسيكون المركز بمثابة ضربة البداية للعديد من البطولات والفعاليات والسباقات الرسمية وهي الأحداث المرتبطة باسم «إكسبو»، بالإضافة إلى أن هناك 30 فعالية رياضية دولية تقام لأول مرة على هامش المعرض.

الجري بين الأجنحة

يخوض محبو رياضة الجري تجربة فريدة من نوعها للجري حول الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020» والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وذلك من خلال المشاركة في «سباق إكسبو 2020 للجري» الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي 19 نوفمبر المقبل.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق للمقيمين والزوار من جميع الأعمار والجنسيات للأفراد والعائلات، ويمكن للمشاركين الاختيار بين 3 مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات.

موعد كل سبت

سيتم تنظيم فعاليات أسبوعية للجري كل يوم سبت داخل «إكسبو» وتتاح المشاركة فيها لكافة أفراد المجتمع، وستكون المشاركة متاحة بالمجان لجميع رواد الحدث من أطفال وشباب وكبار وعائلات، إلا أن الأمر يتطلب حجزاً مسبقاً لكل فعالية.