العراق يختار 23 لاعباً لمباراتي لبنان والإمارات

بغداد (أ ف ب)

اختار الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، قائمة ضمت 23 لاعباً استعداداً لمواجهتي لبنان والإمارات، ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اللبناني في السابع من أكتوبر الجاري، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن ينتقل إلى دبي لملاقاة الإمارات في الخامس عشر منه، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتعادل العراق دون أهداف على أرض كوريا الجنوبية، ثم تلقى خسارة كبيرة أمام إيران صفر - 3 في الدوحة، ليتذيل ترتيب المجموعة بنقطة بالتساوي مع سوريا ولبنان، فيما تتصدر إيران بست نقاط أمام كوريا الجنوبية (4).

وضمّت القائمة كلاً من فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين، وعلاء مهاوي وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان، وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق وإبراهيم بايش وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم، وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة ومهند علي.