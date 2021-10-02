«الأميركي للسباحة» يترقب القائمة المشاركة في «مونديال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر اتحاد السباحة في الولايات المتحدة الأميركية دليلاً خاصاً لتحديد آلية اختيار المنتخب، الذي سيشارك في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا)، التي ستقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة 16-21 ديسمبر 2021، وذلك بالنظر للأولوية الخاصة التي يمنحها المنتخب الأميركي لهذا الحدث، الذي يُعد الأضخم من نوعه تاريخياً في رياضة السباحة، من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين وتبلغ 2.8 مليون دولار أميركي.

وبحسب الدليل المكون من 15 صفحة بتفاصيل دقيقة، راعى الاتحاد الأميركي أدق التفاصيل لانتقاء أفضل 14 سباحاً في منتخبي الرجال والسيدات، وذلك عبر تحديد معيار الزمن لكل فئة من فئات المسابقات التي تتنوع بين 50 إلى 400 متر ما بين المنافسات الفردية والجماعية، إلى جانب الأخذ بالاعتبار السباحين الذين حققوا أفضل النتائج في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، وفي التصفيات المؤهلة والبطولات الرسمية، التي أقيمت في آخر عامين.

ويسعى اتحاد السباحة الأميركي لإعلان قائمته المشاركة في أبوظبي قبل 22 أكتوبر المقبل، من أجل الدخول في تحضيرات خاصة للقائمة النهائية قبل نحو شهرين من انطلاق الحدث العالمي على أرض الإمارات.

وتعتبر مشاركة الولايات المتحدة في بطولات السباحة العالمية مصدر قوة واهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام وعشاق هذه الرياضة، بالنظر لكونها الأفضل تاريخياً فيها على صعيد الإنجازات المتحققة والأرقام القياسية، حيث حققت البعثة الأميركية على سبيل المثال في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، 30 ميدالية، بينها 11 ميدالية ذهبية، 10 فضيات و9 برونزيات، وهو ما يمثل نحو 27% من مجموع ميداليات السباحة البالغ 111 ميدالية في الأولمبياد، وتقدمت بفارق 9 ميداليات عن صاحبة المركز الثاني أستراليا 22 و22 ميدالية عن بريطانيا الثالثة بـ8 ميداليات بما يعكس الفارق والقدرات التي يمتلكها المنتخب الأميركي.