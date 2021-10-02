توزي: أهداف «العميد» تتجاوز «نهائي الكؤوس»!

معتصم عبدالله (دبي)

جدد البرتغالي أنطونيو دي كارفالهو الملقب بـ«توزي» لاعب وسط النصر، التأكيد على أن طموحات فريقه كبيرة في الموسم الحالي، رغم «البداية المتعثرة» على مستوى الدوري، واحتلاله المركز الخامس برصيد 11 نقطة بنهاية «الجولة السادسة».

وقال في حوار مع «الاتحاد»: نرغب في تحقيق الأفضل لـ «العميد» ولمشجعيه، في الموسم الماضي، وصلنا إلى النهائي مرتين، ولكننا ولسوء الحظ لم نوفق في التتويج، ولذلك لن يقتصر هدفنا هذا الموسم على الوصول إلى النهائي، بل تجاوز ذلك إلى الفوز بالكأس، والمنافسة بقوة على لقب الدوري حتى النهاية.

ووصف لاعب وسط «الأزرق» نهاية الموسم الماضي لفريقه بـ«المحبطة»، وأوضح: «الطريقة التي انتهت بها الأمور كانت سيئة بالنسبة لنا جميعاً، لأننا بدأنا الموسم برغبة كبيرة في الفوز بالألقاب، ولكننا تجاوزنا ذلك الإحباط، وأصبحنا أكثر تحفزاً للمحاولة من جديد في الموسم الحالي، ونحرص على أن نكون أكثر استعداداً وجاهزية للقتال بشكل أقوى هذه المرة».

وأضاف: «الأهم دائماً هو أن تنهي الموسم بقوة، ولكن هذا لا يعني أننا راضون عن خسارتنا أمام عجمان في بداية الدوري، أو الجزيرة في الجولة الثالثة، فـ«الكبوة» تمنحنا الكثير من الدروس للاستفادة منها، والمهم هو إبداء رد الفعل المناسب، ونحن عازمون على القيام بذلك».

وخلافاً للانتقادات التي يوجهها بعض أنصار «العميد» لتوزي، وصف اللاعب علاقته بجماهير «الأزرق»، بالرائعة، وقال: «أشعر دائماً بدعم وتشجيع جمهور النصر، وهم يعرفون جيداً أنني أقدم أفضل ما لدي، وأقاتل من أجل الفريق في كل مباراة، ويتفهمون أنني قمت بكل شيء ممكن أثناء المباريات، حتى إن لم نحصل على نتيجة إيجابية، وأنا سعيد لأنني أحظى بدعم مشجعي النصر الرائعين».

وحول المطالبة المستمرة بتحقيق لقب الدوري «الحلم الغائب» منذ أكثر من ثلاثة عقود، أوضح: «الفوز بالدوري سيكون إنجازاً رائعاً للنصر، ونحن لا نتوقف عن التفكير في هذا الأمر، لأننا نعرف أن النادي لم يفز بالدوري منذ فترة طويلة جداً، الطريق نحو اللقب طويل وشائك، لكننا نؤمن بقدرتنا على المنافسة حتى النهاية، وعلى الظهور بشكل قوي في الجولات الأخيرة، لأنها تكون دائماً الحاسمة، وسنقدم أقصى جهد ممكن، حتى نفوز بالبطولة في هذا الموسم، ونحتفل بها مع المشجعين».

ووصف توزي «دوري أدنوك للمحترفين» بالمنافسة القوية، وقال: «سباق البطولة بشكل عام قوي، ومن الصعب أن تتوج بالدرع بسهولة، في ظل التنافس الشرس بين الكثير من الأندية التي تملك الإمكانيات المؤهلة للمنافسة، مثل النصر والجزيرة والشارقة، وبقية الفرق الكبيرة في الدولة».

وأضاف: «المنافسة بين أكثر من نادٍ تزيد عدد المباريات الكبيرة والصعبة خلال الموسم، وأعتقد أن زيادة الحضور الجماهيري في الملاعب تسهم بشكل كبير ومؤثر في رفع المستوى الفني للمباريات، لأن المشجعين يمنحون اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم الأفضل، وللقتال من أجل الفريق والنادي».

ووصف توزي ذكرى الفوز بلقبه الوحيد مع النصر في كأس الخليج العربي موسم 2019- 2020، بـ«الإنجاز الخاص»، وقال: «فوزي بالكأس مع النصر كان إنجازاً خاصاً بالنسبة لي، لأنه كان اللقب الأول بالنسبة لي في الإمارات، ولأنني صنعت هدفاً، وسجلت آخر في المباراة النهائية، ولن أنسى تلك الليلة طوال حياتي». وأضاف معلقاً على مشواره مع «العميد» للموسم الثالث على التوالي، بعد إعلان تجديد عقده، قائلاً: «شعرت بسعادة غامرة، عندما عرفت برغبة النادي في تجديد عقدي لفترة أطول، لأن رغبتي كانت هي البقاء مع النصر، واللعب لمواسم أكثر مع الفريق، وأنا سعيد الآن ببقائي طوال هذه المدة في هذا النادي الرائع».

وقال: «انسجمت بشكل أكبر مع الحياة في الإمارات وتأقلمت أيضاً مع كرة القدم والأجواء في مباريات الدوري، وأصبحت أكثر نضجاً على المستوى الشخصي والاحترافي أيضاً، البداية كانت صعبة بسبب الطقس، ولأن كل شيء كان جديداً بالنسبة لي، ولكنني الآن في وضع أفضل داخل الملعب وخارجه، لأنني أصبحت معتاداً بدرجة أكبر على كل شيء، وأشعر أنني محظوظ لأنني أمضيت هذه الفترة الرائعة مع النصر».

وشدد توزي لاعب وسط «العميد» على العلاقات الجيدة بين جميع اللاعبين في النصر، والأجواء المثالية بين اللاعبين والطاقم الفني والإداري، وأوضح: «في غرفة الملابس تبدو الأجواء إيجابية بصورة كبيرة وبالرغم أن بعض اللاعبين يتمتعون بصداقة أكبر فيما بينهم، وهذا شيء طبيعي بالتأكيد، إلا أن العلاقة بين الجميع جيدة جداً، وأثق في أن الجو العائلي في النادي سيكون عاملاً مهماً لمساعدتنا على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادي».

وحول التفاهم والعلاقة مع الهداف تيجالي، أوضح: «التفاهم بيني وتيجالي وصل لمرحلة متقدمة، وأعتقد أن الجميع شاهدوا ذلك في مباراة الإمارات ضمن الجولة الخامسة عندما صنعت له هدفاً، وقام هو في المقابل بصناعة هدف لي، أنا سعيد باللعب معه في فريق، وهو مهاجم رائع، وواحد من أفضل الهدافين التاريخيين في الدوري الإماراتي».

توزي يتحدث لـ«الاتحاد»

«السر» عند الوالدة

كشف أنطونيو دي كارفالهو سر لقب «توزي»، وأوضح: اسمي الكامل هو أنتونيو جوزيه، ولكن في البرتغال يقومون باختصار أنتونيو لتصبح «تو»، وجوزيه لتصبح «زيه»، ولهذا أصبح الناس ينادونني توزي، بداية من والدتي التي أطلقت علي هذا الاسم، منذ أن كنت طفلاً صغيراً، والتصق هذا الاسم بي لغاية الآن.

الأسرة تعشق الحياة في دبي

حول الحياة في دبي والإمارات بشكل عام، قال توزي: «عائلتي تحب الحياة في دبي، والأمر لا يقتصر على زوجتي وأطفالي، بل يشمل والديّ أيضاً لأنهم يقضون أوقاتاً رائعة عندما يقومون بزيارتنا، وهذا ما جعلني أشعر بالامتنان دائماً تجاه الإمارات، منذ أيامي الأولى في دبي مع نادي النصر، ولا أستطيع أن أصف بالكلمات العادية مدى إحساسي بالسعادة هنا».