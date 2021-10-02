بصمة ثنائية لخيول ياس في الشوط العربي بـ«الآرك الفرنسي»





محمد حسن (دبي)

خطفت خيول الإمارات الأضواء خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان الآرك الفرنسي الذي أقيم مساء أمس بمضمار لونج شامب العريق في باريس، وسجلت رباعية مستحقة.

واستهلت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الحفل باحتلالها المركزين الأول والثاني عبر كل من المهرتين «تيمة» و«إيلاف» بإشراف المدرب توماس دوموليتي، في الشوط العربي، الذي أُقيم في افتتاح الحفل لمسافة 2000 متر (ج1)، وخصص للمهرات عمر 4 سنوات فقط.

وقاد «تيمة» التي تنحدر من الفحل «بيبي دي كارير»، الفارس أورتيز مندزابل، لتسجيل فوزها الأول في مسيرتها مسجلة 2:20:38 دقيقة، فيما قاد رفيقتها الوصيفة «إيلاف» الفارس أنطوني كراستوس.

كما حققت خيول جودلفين ثنائية رائعة ضمن الحفل جاءت عبر «مانوبو» بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة جيمس دويل في سباق بري شوديني للفئة الثانية الممتد لمسافة 3000 أمتار والمخصص لخيول الثلاث سنوات، محققاً فوزه الرابع على التوالي.

وأضاف «ريل ورلد» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف سعيد بن سرور، الفوز الثالث لخيول الإمارات والثاني لجودلفين عندما انتزع لقب سباق بري دانيال ولدنشتاين للفئة الثانية، لمسافة الميل.

وأكمل الرباعية الإماراتية الجواد المتألق «دبي أونور» لمحمد بالعبيدة، بإشراف وليام هجاس وبقيادة جيمس دويل، الذي ظفر بلقب الختام بري دولار للفئة الثانية، لمسافة 1950 متر.