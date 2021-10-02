قبل مواجهة أتلتيكو.. برشلونة يجدد الثقة في كومان

مدريد (د ب أ)

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن الهولندي رونالد كومان سيبقى في منصب المدير الفني للنادي الكتالوني، بصرف النظر عن نتيجة المواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان كومان على أعتاب الإقالة عقب الخسارة في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف دون رد في اللقاءين.

وتردد أن أسطورة النادي تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، وإيريك تين هاج، دخلوا قائمة المرشحين لخلافة كومان، لكن لابورتا رفع الضغوط عن كاهل المدرب الهولندي، بالتأكيد على استمراره بصرف النظر عن نتيجة المواجهة أمام أتلتيكو.

وقال لابورتا: كومان سيبقى في منصب المدير الفني بصرف النظر عن النتيجة، سيبقى، هو يستحق هامش ثقة، إنه يحب برشلونة، لقد تحدثت معه ووصلت لقناعة بأنه تولى المهمة في ظروف صعبة.

وأضاف: ربما عانى من لحظات الوهن لكنه استعاد روحه المعنوية بعد الحديث معه، أرى أنه يثق في الفريق، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين.

وأشار: علاقتنا ليس فاترة، إنها جيدة وصريحة، هو شخص جيد، وهو يعتقد نفس الشيء اتجاهي ونحن جميعا نحاول تحسين الأمور.