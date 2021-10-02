الظفرة يقيل قويض ويتعاقد مع البرازيلي ميكالي



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أقال الظفرة السوري محمد قويض مدرب الفريق الأول، كما أعلن التعاقد مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي «52 عاماً» خلفاً له في قيادة الفريق، فيما تبقى من الموسم الحالي، بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق أي فوز فعلي داخل الملعب وحصد 4 نقاط من قرار «الانضباط» بمنحه نقاط مباراته مع الإمارات بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، بالجولة الثالثة، بجانب تعادله في مباراته الأخيرة بالجولة السادسة مع اتحاد كلباء بهدف لكل فريق.

وسبق لروجيرو ميكالي قيادة منتخب البرازيل الأولمبي للفوز بذهبية ريودي جانيرو 2016، وقاد الهلال السعودي في محطته الأخيرة عبر 13 مباراة منها 7 بالدوري السعودي، فاز في 5 وتعادل مرتين، بجانب قيادة الفريق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث خاض 6 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة بينما خسر مباراتين.

وتقدم خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، بالشكر إلى قويض، مؤكداً أنه عمل مع النادي بتفان خلال الفترة السابقة، وأدى دوره على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المدرب السوري بتاريخه التدريبي الطويل في النادي يعتبر أحد أفراد أسرة النادي.

ورحب نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بالمدرب البرازيلي الجديد ميكالي، متمنياً أن يوفق في مهمته مع الفريق من خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية جيدة خلال مسيرته العملية، التي تضمنت العمل مع عدد من الأندية البرازيلية ومنتخب البرازيل الأولمبي ونادي الهلال السعودي.

من جانبه أبدى المدرب البرازيلي الجديد لنادي الظفرة، إعجابه بدولة الإمارات، وأجواءها، مشيراً إلى أنه تعرف على فريق الظفرة خلال الفترة السابقة، متمنياً مساعدته على أن يكون من الفرق المتطورة بدوري أدنوك للمحترفين.

من ناحية أخرى، أعلن الظفرة إصابة أحمد علي بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي يفتقد «الفارس» جهود اللاعب حتى نهاية الموسم.