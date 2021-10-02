«براق» يحلق بلقب النوف البحري



مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «براق» لأحمد محمد راشد الرميثي بطلاً لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت «الجمعة»، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة أكثر من 100 محمل شراعي وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحصل البطل على 210 آلاف درهم جائزة المركز الأول، وحل ثانياً في الترتيب العام «مفارج» لمبارك محمد محمد العامري وحصل على 170 ألف درهم، فيما جاء ثالثاً السرب للحر راشد خادم المهيري وحصل على 150 ألف درهم، أما المركز الرابع فكان من نصيب «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم، وجاء «العلوي» لمحمد بن ثعلوب الدرعي خامساً وحصل على 110 آلاف درهم.

وسادساً جاء «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 100 ألف درهم، وسابعاً حل «داحس» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 90 ألف درهم، فيما كان المركز الثامن من نصيب «بن غازي» لخليفة علي ميزر الرميثي وحصل على 80 ألف درهم، وتاسعاً جاء «إعمار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 75 ألف درهم، أما المركز العاشر فكان من نصيب «طوفان» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 72 ألف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد حميد المهيري مسؤول عام المرسى، وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات التراثية. ووجه ماجد المهيري الشكر للمشاركين على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع أدى المطلوب منه على أكمل وجه، ووجه التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً أنه لا يوجد خاسر من المشاركة في مثل هذه المحافل التراثية الكبيرة.

وأكد أن الإقبال الكبير على التواجد في السباق يؤكد مدى عشق الكبار والصغار للتراث الوطني الأصيل بشكل عام والتراثي البحري بشكل خاص.