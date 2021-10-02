بالمونديال و«عالمية المحترفين».. أبوظبي تتزين لإبهار «عالم الجو جيتسو»

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للجو جيتسو، عن استضافة أبوظبي لاثنتين من أبرز بطولات الجو جيتسو العالمية في شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تُكرّس مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للجو جيتسو.

وتعود بطولة العالم للجو جيتسو، المسابقة التي تجمع نُخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، إلى أبوظبي بين 3 و11 نوفمبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، ويليها انطلاق منافسات النسخة «13» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أضخم وأبرز الفعاليات على أجندة اللعبة عالمياً، في صالة جو جيتسو أرينا في العاصمة الإماراتية خلال الفترة بين 14 و19 من الشهر ذاته.



وتمثّل بطولة العالم منصة مثالية لنجوم المنتخب الوطني لتعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم في مواجهة مجموعة من أفضل لاعبي العالم، ولا سيما في ضوء مشاركة ما يزيد عن ألف لاعب محترف من جميع أنحاء العالم.

وتُعد هذه البطولة المحطة الأخيرة لضمان التأهل إلى الألعاب العالمية، التي تستضيفها أميركا في صيف 2022. وبعد أشهر قليلة من استضافة النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، تعود البطولة إلى العاصمة الإماراتية من جديد وسط مستويات عالية من التنظيم الاحترافي لتتيح فرصة مثالية أمام ألمع الرياضيين العالميين لاختبار مهاراتهم على بساط النزال ضد أفضل المنافسين، إذ تلعب البطولة دوراً كبيراً في تعزيز تصنيف اللاعبين المحترفين وترسيخ مكانتهم في مصاف النخبة.



وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وتشكل استضافة الإمارات لحدث إكسبو 2020 أحد أضخم الفعاليات العالمية مصدر إلهام حقيقي لنا جميعاً، لتحقيق الريادة على جميع المستويات.



وأضاف: تسهم استضافة أبرز فعاليتين في عالم الجو جيتسو خلال شهر واحد في تعزيز إنجازات الإمارات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وتابع: استضافت أبوظبي في سبتمبر الماضي النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو، وتستعد حالياً للترحيب بمجتمع الجو جيتسو العالمي في نوفمبر ضمن منافسات بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، في شهر تاريخي لعالم الجو جيتسو، حيث ستجمع صالة جوجيتسو أرينا آلاف الرياضيين تحت سقف واحد، وستمنح عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم الفرصة لمشاهدة المنافسات التي تجمع نخبة اللاعبين العالميين.



فيما أكد رامون ليموس، مدرب المنتخب الإماراتي للجو جيتسو: نثق بقدرة لاعبينا على تحقيق التميّز خلال البطولتين المرتقبتين الشهر المقبل، لا سيما في ضوء ما أظهروه من مهارات وإبداعات ونتائج طيبة في بطولة آسيا للجو جيتسو في مواجهة نخبة الرياضيين العالميين.



وقال: لمسنا بشكل واضح بروز جيل جديد من الأسماء الإماراتية الموهوبة، التي تضمن مستقبلاً مشرقاً للدولة في رياضة الجو جيتسو، لا سيما مع تحقيق العديد من الميداليات ضمن فئتي الرجال والسيدات.

وتابع: شهدنا مستويات فنية مميزة في فئتي الرجال والسيدات خلال الجولات الأخيرة من بطولة أم الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، اللتين استضافتهما جو جيتسو أرينا بأبوظبي مؤخراً، وهو ما يبشّر بمستقبل واعد للاعبين الإماراتيين.

من ناحيته، أوضح محمد المرزوقي مدير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أنه عقب إسدال الستار على النسخة 12 من البطولة، وضعت اللجنة المنظمة برنامج عمل ضمن خطة متكاملة لمباشرة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة 13 من البطولة.

وتمثل هذه الخطوة امتداداً للنجاح وترسيخاً للمكانة المرموقة، التي باتت تحظى بها البطولة عبر نسخها الماضية.

وقال: يعكس الحرص على تنظيمها قبل نهاية العام الجاري التزام اتحاد الجوجيتسو، بتوفير الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين من مختلف دول العالم، وخصوصاً أولئك الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في النسخة 12، نظراً لقيود السفر الخاصة ببلدانهم.



وتابع المرزوقي: أن الاتحاد يتطلع للترحيب بأوسع مشاركة في النسخة 13 من البطولة الأبرز على أجندة الجو جيتسو العالمية.

وقال: ندعو كافة الراغبين في المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو للمسارعة في التسجيل قبل نهاية شهر أكتوبر 2021، حيث يمكن للرياضيين التسجيل للمشاركة ضمن فئات:

الشباب عبر الرابط: https://events.uaejjf.org/en/event/283

الأساتذة عبر الرابط: https://ajptour.com/en/event/394

المحترفين عبر الرابط: https://ajptour.com/en/event/395

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