بعثة «الأبيض الأولمبي» تصل إلى الدمام

الدمام (الاتحاد)



وصلت بعثة منتخبنا الأولمبي إلى مدينة الدمام في السعودية، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً، والتي تقام من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق.

وضمت بعثة منتخبنا 23 لاعباً هم: خلفان النوبي «العروبة»، أحمد محمود «الإمارات»، عبدالله سلطان «بني ياس»، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد «الجزيرة»، راشد سالم «حتا»، مروان فهد، عبدالله النقبي «خورفكان»، سعيد عبيد «الشارقة»، عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا «شباب الأهلي»، سعيد سليمان «عجمان»، خالد محمد، ناصر الشكيلي «العين»، عبدالله أنور، حسين مهدي «النصر»، منصور الحربي «الوحدة»، يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح «الوصل».

وأدى منتخبنا حصة تدريبية قبل السفر إلى الدمام، وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، تحت إشراف المدرب الإسباني دينيس سيلفا بمشاركة جميع اللاعبين.

من جهته، أكد عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب، أن الجهاز الفني للمنتخب اختار العناصر الأفضل والأكثر جاهزية على المستويين الفني والبدني، والتي أثبتت كفاءة وجدارة واستحقاق في تمثيل المنتخب، من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمواجهات الودية التي خاضها «الأبيض الأولمبي» خلال الفترة الماضية.

وأضاف الطلياني أن البطولة تعتبر في غاية الأهمية، كونها تأتي قبل وقت قصير من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها الدولة نهاية أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة جداً، والجميع جاهز لتقديم مستوى مثالي في مباريات البطولة.

ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم 4 أكتوبر على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وذلك في الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، ويلتقي في المباراة الثانية مع العراق يوم 6 أكتوبرعلى ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخُبر في الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويلعب أمام منتخب فلسطين، في ختام دور المجموعات المقرر له يوم 8 أكتوبر، على استاد الأمير فهد بن محمد في مدينة الدمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.