35 لاعباً في قائمة «الفراعنة» لكأس العرب

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، إرسال قائمة مبدئية للمنتخب المصري تضم 35 لاعباً، إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أرسل أمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.

وأضاف: كان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعداً أخيراً للفرق المشاركة في كأس العرب، التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعباً.

وضمت القائمة المبدئية للمنتخب المصري، محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي لحراسة المرمى.وفي الدفاع: محمد هاني وأحمد توفيق وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعلي جبر ومحمد حمدي وحسين السيد وأيمن أشرف وأحمد فتوح. وفي خط الوسط: عمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي ونبيل عماد "دونجا" ومهند لاشين وأحمد سيد "زيزو" وصلاح محسن ومصطفي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد رفعت وحسين الشحات وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي. وفي الهجوم: أحمد سمير وحسام حسن ومحمد شريف.