سولشاير يرفض تصريحات ساوثجيت عن سانشو

لندن (رويترز)

رفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، التساؤلات التي طرحها جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا الأول لكرة القدم، حول مستوى أداء جيدون سانشو، قائلاً إن جناح فريقه سيصبح قريباً لاعباً من "المستوى الأعلى".

وضم ساوثجيت الجناح سانشو إلى تشكيلة انجلترا الجديدة، استعداداً لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام أندورا والمجر هذا الشهر، لكنه قال إن مستوى أداء سانشو «21 عاماً» خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما لا يؤهله للانضمام للمنتخب الانجليزي في هذه المرحلة.

وأشار ساوثجيت إلى أنه ضم سانشو من أجل تعزيز ثقته بنفسه وتشجيعه على التطور والتقدم للمستوى الأفضل.

وقدم سانشو أداءً متميزاً تماماً مع فريقه السابق بروسيا دورتموند، لكنه أصبح لا يشارك كثيراً مع يونايتد الذي انتقل إليه مقابل 73 مليون جنيه أسترليني في الصيف الماضي، وتعرض لانتقادات أيضاً بسبب تراجع مستوى أدائه.

لكن سولشاير دافع عن لاعبه وأشاد بأدائه خلال فوز يونايتد 2-1 على فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وقال سولشار قبل مباراة يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون: هل تمت المقابلة مع ساوثجيت قبل مساء الأربعاء؟. لقد قدم جيدون أداءً استثنائياً وكان مفعماً بالنشاط والحيوية وأحبه الجمهور.. وهذا ما نريده منه.

ولم يلعب سانشو دوراً كبيراً في مسيرة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، والتي وصلت خلالها للمباراة النهائية، كما غاب عن مباراتي بلاده في تصفيات كأس العالم أمام أندورا وبولندا بسبب الإصابة.

ولم يحرز بعد سانشو أي أهداف مع يونايتد بعد أن شارك أساسياً مرتين وبديلاً ثلاث مرات أخرى في الدوري الانجليزي، إلى جانب مشاركته ثلاث مرات في منافسات الكؤوس.

وأضاف سولشاير: نعم هو لم يحرز بعد أي أهداف لكنه قدم أداءً متميزاً في تلك الليلة، وأدركت عندها أننا سنشهد الكثير من هذا التألق.

كما أن جاريث قال أيضاً إن معرفة جيدون بأنهم يثقون به أمر مهم.. سيصبح لاعباً من المستوى الأعلى وسيقدم الأداء المنتظر.