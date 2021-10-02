«أداير» و«هريكين لين» أمل الإمارات في «قوس النصر»



محمد حسن (دبي)



ينطلق عصر غد «الأحد» سباق الآرك الفرنسي «قوس النصر» بمضمار لونج شامب العريق في فرنسا، والذي تبلغ جائزته 5 ملايين يورو، وخُصص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» للفئة الأولى.

وتخوض خيول الإمارات التحدي الرفيع، حيث يدفع فريق جودلفين باثنين من أبرز خيوله، وهما «أداير» بطل «الديربي» الإنجليزي هذا الموسم في أبسوم، والذي أعقب إنجازه بالفوز في سباق كينج جورج العريق.

بالإضافة إلى «هريكين لين» الذي يسعى ليتوج بلقب «الآرك»، ليصبح أول فائز في سانت ليجر بدونكاستر يحقق فوزاً في «الآرك» في العام نفسه، وهذا ما لم يحدث من قبل، حيث تظل أفضل نتيجة في السباقين، هي فوز الجواد «باليموس» الذي فاز بلقب سانت ليجر في 1957، ولكنه توجب عليه الانتظار حتى العام التالي لتحقيق فوزه بالآرك.

الجوادان بإشراف المدرب شارلي أبلبي، ويقود الفارس الأول وليام بيوك الجواد «أداير»، فيما يقود جيمس دويل «هريكين لين».

ومن خيول الإمارات في السباق المهرة «رابحة» لشادويل، بإشراف جيه سي روجيت وقيادة كريستيان ديمورو، وهي فائزة بسباق من الفئة الثانية في نهاية أغسطس الماضي.

ويشارك في السباق 15 من أفضل الخيول يبرز منها «تارنوا» بإشراف دي كيه ويلد، وقيادة كريستوف سوميون، ويسرج المدرب الإيرلندي المخضرم ايدن اوبرايان بطلة الأوكس المهرة المتألقة «سنو فول» بقيادة ريان مور.

ويشهد الحفل أيضاً سباق كأس العالم للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الأولى لمسافة 2000 متر والبالغ جوائزه مليون يورو.

ويمثل الإمارات النجم المتألق «سوكو» لهلال العلوي، الذي حقق فوزاً رائعاً بإشراف أو تريجوديت، وقيادة أوليفييه بيلييه، في سباق للفئة الأولى بمضمار دوفيل الفرنسي في أغسطس الماضي.